吉安鄉幼「小馬入園」萌翻開學日 鄉長游淑貞陪伴童樂加值開學禮

吉安鄉立幼兒園開學囉！為迎接一一四學年度第二學期，吉安鄉幼特別規劃「小馬入園－溫暖開學禮」，邀請台灣兒童發展協會帶領兩匹迷你馬走入校園，與孩子們溫馨互動（見圖）。鄉長游淑貞出席開學典禮，並發送可愛小馬造型氣球與馬年金幣，讓孩子們在驚喜與歡笑聲中克服分離焦慮，快樂迎接新學期的開始。

適逢農曆馬年，為增添開學儀式感並呼應生肖主題，吉安鄉幼特別邀請專業馬術輔助教育團隊入園，透過近距離觀察與互動，引導幼兒學習尊重生命、關懷動物，將生命教育自然融入活動中。游鄉長帶著孩子們與馬匹互動，幼兒們好奇地伸出小手輕輕撫摸馬兒，發送小馬氣球時，孩子們也用稚嫩的童音有禮貌地向鄉長阿姨道「新年快樂！」、「恭喜發財！」童言童語讓現場洋溢滿滿年味。

接著進行一連串互動體驗關卡，孩子在動中學、玩中學。包括「馬兒運糧食」遊戲，幼兒們運用推車載運稻米進行競賽，其他同學則頭戴帽子載運草塊向前衝刺，孩子們在歡呼聲中彼此加油打氣，不僅體驗分工合作的樂趣，也培養平衡感與專注力。在餵食互動環節中，老師細心示範餵食方式，提醒幼兒將四根手指握緊紅蘿蔔、大拇指不可外露，以避免小馬誤咬，確保與動物互動的安全。透過實際餵食體驗，孩子們學習尊重動物習性，在觸摸與觀察中豐富感官經驗，將愛護生命的觀念落實於日常學習之中。

鄉長游淑貞表示，新學期是孩子成長的重要起點，投資幼兒教育就是為國家與社會奠定長遠的大未來。此次結合馬年主題的小馬入園活動，不僅為孩子帶來開學的驚喜，讓尊重生命的價值在校園中扎根。她也提到，幼兒園是教育向下扎根的重要基礎，公所會持續完善教學環境與設備，打造孩子快樂、適性成長的學習友善空間。