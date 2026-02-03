吉安鄉所偕仁里村辦結合在地企業 發年菜送春聯

農曆新年將至，吉安鄉公所攜手仁里村辦公處辦理「愛心年菜發放暨寫春聯活動」，集結在地社會力量，於歲末時節為吉安鄉弱勢家庭送上溫暖祝福。

鄉長游淑貞親到場致贈感謝狀，感謝二十四個善心企業與個人熱情響應年菜募捐行動，讓關懷得以實際送達需要的家戶（見圖）。鄉民代表會主席邱美雲、副主席黃金發、代表詹益萬、姜景文亦到場參與，與鄉親一同見證這場溫馨的歲末送暖行動，為年節揭開序幕。

活動現場雖飄著毛毛細雨，現場氣氛卻格外溫暖。此次年菜發放對象為仁里村、東昌村的低收入戶、中低收入戶及中低收入老人，匯聚在仁里村長家前、依序排隊領取愛心年菜。年菜共二00份，且內容豐富「五菜一湯」象徵團圓與祝福，期盼陪伴家戶暖心迎接新年。現場亦有寫春聯活動，紅紙與墨香交織出濃濃年味，長輩們手持春聯、笑容滿面，提前感受過年的喜悅。游淑貞也逐一向鄉親問候寒暄，並特別加碼致贈馬年限定祝福金幣，祝福大家新年健康平安、鴻運大發，現場洋溢著溫馨的人情氛圍。

仁里村長范國昌說出，愛心年菜發放活動今年已邁入第十年，從最初五份、十份少量年菜開始，逐步累積各界善心支持，才能一路延續至今。他分享，本身從事禮儀工作，經常會接觸到許多辛苦家庭，因而發起愛心年菜行動，希望在年前為弱勢家庭增添溫暖。范村長也感謝多年來力挺一起做公益的企業、社團與朋友們攜手響應，讓愛心資源發揮最大效益。

鄉長游淑貞表示，感謝仁里村辦公處與范國昌村長的用心，將關懷化為具體行動，凝聚在地社會各界力量，讓善循環正能量在社區中不斷鋪陳。她指出，每一份年菜都承載著滿滿的心意，讓鄉親在寒冬中感受到被記掛、被陪伴的溫度。吉安鄉公所將持續攜手各村里及社會各界善心資源，深化在地關懷網絡，讓照顧行動更即時、更貼近鄉親需求。