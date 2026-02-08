吉安鄉春安慰勤感謝守護平安年 鄉長游淑貞向九百餘位民力英雄致敬

每逢農曆春節，鄉親歡欣於團圓喜慶氛圍時，有一群無名英雄堅守崗位，為治安、交通與年節維安默默守護奉獻。吉安鄉公所攜手鄉民代表會、農會及吉安鄉婦女會，在那荳蘭部落聚會所舉辦「春安慰勤‧守護吉安」各界春安慰問協勤民力晚會暨防災避難包宣導活動（見圖），向第一線警力與協勤民力表達感佩，並透過守護宣誓，深化治安維勤與防災整備的多重共識。

活動統合規劃春安慰勤，用集結慰問方式邀請各分隊派員出席，免除以往逐點人力與增加交通時間負擔，獲得協勤夥伴一致肯定。鄉長游淑貞強調：「守護吉安每一個村鄰巷弄的幸福，無分你我！」感謝縣政府、縣議會、消防局、縣警察局，以及吉安鄉民代表會，共同守護地方強韌力，團結共好共榮量能。

春節期間返鄉人潮與觀光遊客增加，治安維護、交通疏導及防火宣導壓力同步攀升。吉安鄉公所配合縣警察局推動春安工作，需出勤巡守隊、義警、民防、義消、特搜、防宣、鳳凰救護及協勤志工等（含山域與水域勤務）編制903名人力。活動現場出席達四百名協勤民力整隊高呼守護春安到位，各分隊精神抖擻，展現守護家鄉的決心。

鄉長游淑貞表示，第一線的整備至關重要，目前正積極籌畫導入AI防災系統，透過即時感測監控易淹水區、土石流潛勢區，減輕人力巡查負擔，並可監測垃圾掩埋場溫度，結合擴音與自動通報設備，在地震等突發災害發生時即能提醒、也多一層防護。未來也將與消防局、第九河川分署等單位建立連結，並納入協勤民力通報機制，逐步完善護衛家園的防災網絡。

鄉代會主席邱美雲偕多數代表出席，致詞時特別叮嚀協勤民力務必掌握執勤安全，同時肯定鄉公所針對志工的關懷和福利年年增長。吉安鄉農會張德奇總幹事、婦女會王德鳳理事長，也都加碼致贈加菜金和泡麵夜宵，讓吉安互助互好的暖力再度升溫。

游淑貞鄉長進一步表示，「春安」不僅是例行性維安任務，更是地方力量凝聚的象徵，感謝所有協勤民力家人，讓鄉民在歡慶新春年節之際，也能確保365天日常守護的安全網。