吉安鄉木瓜溪自行車道護欄遭竊 鄉長游淑貞籲請全民揪宵小維護公安

吉安鄉木瓜溪自行車道近日發生公共設施遭竊事件，現場安全繩遭竊賊剪斷、四支鍍鋅鋼柱被移除，防護功能大幅受損。游淑貞鄉長擔憂民眾休閒運動與通行安全，偕同光華村長石福春及公所團隊前往現場會勘，實地查看設施受損情形，並責成公所團隊即刻啟動修復與防護作業，以求全力降低風險，並嚴正譴責此不法行為（見圖）。

鄉長游淑貞說，木瓜溪自行車道位於堤防左岸，高度落差明顯，護欄鋼柱與安全繩是守護鄉親與遊客休憩、運動、騎乘的重要防線。竊賊以工具剪斷安全繩並移走鋼柱，使防護機制失效，已嚴重影響公共安全。「公所對任何破壞公物、危害公共安全的行為，絕不容忍！」她表示公所已完成報案，將全力配合警方深入偵辦。

廣告 廣告

會勘過程中，游淑貞鄉長見到現場散落的安全繩，逐一撿拾，並與公所團隊一起將安全繩一段段綁牢，再固定於尚未遭竊的鋼柱上，作為臨時補強措施；同時要求團隊須儘速完成後續鍍鋅鋼柱訂製與裝設，確保民眾最基本的安全。她指出，竊賊變賣所得或許不足千元，卻需要公所投入數萬元經費重製修復。這不僅造成公帑損失，更會將前來散步、運動的民眾置於高風險狀態。

光華村長石福春指出，村民於二十一日運動時發現護欄缺漏，他便立即通報公所，因為該路段若缺乏防護，恐增加跌落風險，亦可能衍生亂倒垃圾等環境問題。而公所在接獲通報後，以最快速度到場拉設封鎖線，先行防範意外發生，展現極高效率。後續公所會配合警方調閱周邊監視器影像，期盼能夠儘速釐清案情，揪出不法分子。

鄉長游淑貞強調，適性宜居的吉安鄉需要全民共同守護，鄉親若曾途經現場、或掌握相關影像與線索，請主動提供吉安鄉公所或警方。公所將持續與警方密切合作，並加速修繕進度，同時協請守望相助隊加強巡邏，還給民眾安全、安心的自行車道與休憩環境。