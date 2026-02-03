吉安鄉水稻秧苗受寒害 花蓮縣府現勘爭取現金救助 3

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／花蓮報導

受115年1月連續冷氣團影響，吉安鄉水稻秧苗陸續出現損害情形。對此，花蓮縣府今（3）日表示，縣長徐榛蔚高度關切，特請農業處密切掌握縣內時令作物生長狀況，務必第一時間協助農友因應，確保農民權益獲得最大保障。花蓮縣政府於昨日邀集花蓮區農業改良場、農糧署東區分署組成勘災小組，前往吉安鄉辦理現地勘查。

「積極爭取公告辦理農業天然災害現金救助，以降低農友損失。」花蓮農業處指出，經現勘結果，吉安鄉水稻秧苗因1月份低溫影響，出現葉片黃化、植株生長不良及缺株等情形，初步評估受害約6千箱秧苗，平均損害程度約20%。花蓮縣政府將依《農業天然災害救助辦法》相關規定，彙整災情後提報農業部。

廣告 廣告

「近期氣溫仍可能反覆，建議秧苗農友持續加強秧苗保溫與田間管理。」花蓮農業處長陳淑雯表示，可利用不織布或塑膠布等方式減少冷風直接侵襲，並留意水分控制，避免低溫期間過度灌水造成根系受損；如已有缺株情形，應待氣溫回穩後再行補植，並依農改場建議採取溫和管理方式，協助秧苗恢復生長。

徐榛蔚提醒，農友如發現農作因天然災害導致生長異常，請務必主動向所在地公所通報，並多加運用農業部「農產業天然災害現地照相APP」即時拍照記錄受災情形，以利加速認定作業；同時也請各基層公所動員人力，針對受災田區進行勘查與拍照取證，協助農友儘早復耕、復建，維護申請救助權益。

照片來源：花蓮縣府

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

馬太鞍賑災捐款收據遭仿造利用 花蓮縣府蒐證法辦

花蓮春節訂房率僅剩2成 魏嘉賢提多項解方籲借鏡日本

【文章轉載請註明出處】