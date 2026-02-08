吉安鄉水稻秧苗因低溫生育受阻 農業部現金救助 受理至3/2截止

受一一五年一月低溫影響，花蓮縣吉安鄉水稻秧苗發生生育受阻情形，造成育苗作業受損（見圖）。花蓮縣長徐榛蔚關心縣內農民生產情形，指示縣府積極向農業部反映地方災情，爭取協助。經農業部審查，於一一五年二月六日公告花蓮縣吉安鄉為辦理水稻秧苗一一五年一月低溫農業天然災害現金救助地區。

縣長徐榛蔚表示，符合救助資格的農民，可自一一五年二月九日起至三月二日止，向吉安鄉公所申請農業天然災害現金救助；如受理期間遇天然災害停止上班，受理期限將依規定順延，請農民把握期限，儘早提出申請，以維護自身權益。

廣告 廣告

農業處長陳淑雯說明，本次救助項目為「水稻秧苗」，依「農業天然災害現金救助項目及額度」所定「農作物育苗作業室－苗」救助標準辦理，每箱救助額度為十五元；惟農業天然災害救助辦法刻正修正中，如於受理期間內完成修正公告，將依最新救助標準辦理。申請對象須符合農業天然災害救助辦法第五條規定，且受災損失率達20%以上者，始得依規定予以救助。

縣長徐榛蔚提醒，農業天然災害救助受理期限至三月二日止，請符合申請資格的農民儘速前往公所辦理，勿讓自身權益受損；另外，倘發現疑似天然災害造成之損害，請務必主動向當地公所通報，並可多運用農業部開發之農產業天然災害現地照相app，記錄受災情形，以加快確認受災情形；另請基層公所對於天然災害之受災田區，應動員人力進行勘查及拍照取證工作，以協助受災農友儘早復耕、復建，與維護申請天然災害救助之權益。