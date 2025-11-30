吉安鄉藤編研習 反應熱烈

吉安鄉公所為保留原住民部落文化，規畫辦理「太魯閣族黃藤創意藤編培訓課程活動」，聚集來自太魯閣族、阿美族及漢人等多元族群族鄉親報名參與。

此次課程以太魯閣族代表性的編織(tmin-un)為課程核心，經歷為期三週深入淺出的研習課程之後，除了成就完美的個人作品之外，雙手更紮出許多細小傷口，學員們直呼「非常值得！」鄉長游淑貞為鼓勵學員們精進學習精神，親到場欣賞籐編作品、頒贈感謝狀肯定正玉清老師的傳承教學，與學員們共同承載傳承的使命，編織屬於族人文化記憶的美麗。

過去生活在深山的太魯閣族，以竹、黃藤等自然材料製作背籠、置物器具，是族中男子必學的生活技藝，更承載部落對豐收的期盼。為避免傳統技藝流失，鄉公所特別策辦藤編創意課程，讓學員們在課程中透過實作筆筒、置物籃等作品，練習技法也深化族群文化技藝，同時透過多元培力以促進原漢共融，增加部落手藝挹注在生活美學中。

首次挑戰黃藤編織的太魯閣族黃小姐談到，先人智慧造就傳統技藝意義非凡，自己在學習技法運用上深感不容易，有些細節如「變形蟲紋」更是耗時費力，過程中因此搓破皮、插破肉，但最終看到專屬自己獨一無二的成品。另魏小姐則表示，過去族人多以竹編為主，較少接觸黃藤，參加此次課程後覺得藤編難度更高，也很佩服傳統工藝的智慧。

鄉長游淑貞表示，此為吉安鄉公所推動文化傳承的重要課程，感謝老師與學員們用心投入，並強調竹簍與藤編工藝「不是工具！是族群延續的生活紀錄」。這些手工藝承載著祖先們從砍竹、削片、晾曬等一步步累積的智慧，學員們無分男女各發揮巧思，將傳統工藝轉化為生活美學，創意出插花用具、筆筒等，讓傳統技藝以新的方式永續在現代生活裡，也讓各項技藝傳承活動延展留傳。