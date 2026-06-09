吉安鄉調解委員褚慶澎服務逾十年榮退 游淑貞頒匾額致謝

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吉安鄉公所所屬調解委員會聘任十五位專業調解委員，長年協助鄉里排解糾紛、化解爭議，熱心服務鄉親，每年受理調解案件超過千件，深獲地方民眾信賴與肯定。

服務逾十年的資深調解委員褚慶澎，日前考量健康與人生規劃，向公所提出辭呈，請辭調解委員職務。鄉長游淑貞得知後，感謝褚委員多年來的無私奉獻，表示其十餘年來不遺餘力協助鄉親化解紛爭，調解成效深獲肯定，是吉安鄉難能可貴的人才。在公所同仁陪同下，特別頒贈「功在吉安」榮退匾額，感謝其以專業與熱忱造福鄉里（見圖）。

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游淑貞鄉長表示，褚委員學經歷豐富，長期投入教育、媒體及公益服務工作，擔任調解委員期間，始終秉持同理心與專業精神，協助當事人尋求最佳解決方案，妥善化解各項爭議，展現服務社會的熱忱與無私奉獻精神，令人敬佩。

褚慶澎表示，自己一生投入職場與社會服務，如今希望將更多時間留給健康管理，透過運動與閱讀充實退休生活，因此決定卸下調解委員職務。她也感謝吉安鄉公所及游淑貞鄉長的信任，讓她有機會透過調解工作，協助鄉親在協商過程中尋求互利共好的解決方式。她認為，調解是一份充滿善意與價值的工作，能為地方盡一份心力，是人生中珍貴且有意義的經歷。

褚慶澎畢業於國立政治大學教育研究所，曾任媒體工作者，致力傳遞地方真善美事蹟；亦曾任教於海星中學及花蓮高級農業職業學校，春風化雨、作育英才。退休後持續投身公益，歷任花蓮市教育會理事長、花蓮縣真善美聯誼會創會會長及救國團全國真善美會長聯誼會會長等職務，積極參與各項社會公益活動。

游淑貞再次感謝褚委員十餘年來對吉安鄉的付出與奉獻，並期許有更多優秀人才投入調解服務工作，共同打造友善、和諧且充滿溫暖的幸福吉安。