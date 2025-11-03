吉安鄉路釘絆婦骨折 鄉公所國賠52萬確定

50多歲女子在花蓮縣吉安干城地區行走時遭路上釘子絆倒受傷，提出國家賠償訴訟求償，鄉公所不服一審被判賠近52萬元上訴，台灣高等法院花蓮分院二審維持原判確定鄉公所敗訴。（羅亦晽攝）

50多歲吳姓女子2年前行走在花蓮縣吉安鄉干城地區時，遭路上釘子絆倒骨折，行動不便長達1年，吳女提出國家賠償訴訟求償逾133萬元，鄉公所不服一審被判賠近52萬元上訴，台灣高等法院花蓮分院認為上訴無理由，二審維持原判確定鄉公所敗訴。鄉長游淑貞表示，公所願概括承受。

吳女在吉安鄉干城二街及干城三街路口遭路上釘子絆倒，造成左腳髕骨閉鎖性骨折、左大腿肌力萎縮，經就醫手術及復健，因長達1年無法工作沒有收入，連同醫療費、工作損失等提出133多萬元國賠訴訟。

廣告 廣告

花蓮地方法院一審判決鄉公所應賠償吳女52萬9148元，鄉公所不服上訴，認為建造道路時並無釘子釘入道路，且有定時派人巡查所有養護道路狀況，露頭極小的釘子難以期待巡查人員能即時發現修復排除，公所對事故道路設置或管理無欠缺，請法院駁回原告訴訟。

二審法官認為，干城二街及干城三街為鄉公所管理、維護，據公所提供道路巡查資料載明，平日檢查除採目力檢查，應配合適當器材巡查，尤其在目視檢查難分辨破壞時，可以採用適當器材如金屬探測器，釘子突出路面屬人為外力因素，非自然力不可抗力事故所致。

二審判決指出，釘子突出路面造成吳女受傷為客觀事實，符合《國賠法》公有設施道路管理有欠缺要件。原審就此為鄉公所敗訴的判決並無不合，維持一審原判確定。

游淑貞表示，公所守護鄉民安全責無旁貸，釘子或許是企業工程留下，經法院審理，如今知道不是不合理的天價賠償金，公所願概括承受，未來希望不論公家、民營單位或使用者都能共同維護道路安全。