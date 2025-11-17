吉安鄉長布局 藍接班人選未定
花蓮縣吉安鄉是藍營傳統大票倉，國民黨鄉長游淑貞2任期明年屆滿，接班人選還未明朗，為地方選情增添不少變數，不過，已有藍營鄉代在路口掛看板、頻繁參加村里活動及會勘增加曝光度，前鄉長、無黨籍現任議員黃馨積極關注吉安建設發展，讓地方嗅出有意回鍋的味道，另外藍議員吳建志罷免期間表現突出，可能受黨部徵召投入鄉長選戰。
吉安鄉約8.3萬人是花蓮第2大行政區，也是國民黨鐵票區，民進黨20多年前雖曾一度插旗8年，最後還是被藍營堅強基層實力奪回政權，至今仍無法攻破，游淑貞執政廣獲好評，也為藍軍奠定良好基礎，明年鄉長選戰恐讓綠營打得更加艱困。
游淑貞任期明年將屆滿，目前還未有接班人選，成各界關注焦點，但藍營內部已蠢蠢欲動，傳出鄉代會副主席黃金發、鄉代高德安均有意投入鄉長選戰，2人積極參加公所會勘行程、在鄉內重要路口掛看板，也時常在各社區協會活動亮相，企圖增加曝光度，高去年底更在勝安社區活動上表態參選鄉長尋求鄉親支持。
藍營除鄉代想投入鄉長選戰，本命區在吉安鄉的縣議員吳建志，罷免期間每天點出中央執政問題，最後在吉安催出5成6不同意票，表現亮眼，地方研判有可能受黨內徵召投入鄉長選戰。
另外，地方也盛傳黃馨有意回鍋，政壇人士指出，黃馨鄉長任期屆滿後雖轉換跑道，但仍持續關注鄉內建設發展，積極追蹤鐵路高架化進度，也重視土地重畫等議題，3年前雖因議長選舉退出國民黨，但她任內表現獲得鄉親肯定，加上她對吉安充滿願景，明年若參選鄉長不令人意外。
從鄉代一路挺進議會的無黨籍議員鄭乾龍，民國107年曾披綠袍投入鄉長選戰，最後不敵游淑貞堅強實力落選，111年退黨後，勤跑基層專注經營吉安，地方人士評估鄭明年投入鄉長選舉可能性頗大。
其他人也在看
高市早苗講完「台灣有事」論後民調血崩 郭正亮：她會撐不住
日本首相高市早苗日前在國會稱「台灣有事」可能構成「存立危機事態」，暗示自衛隊可介入台海，引發軒然大波。大陸13日召見日本駐陸大使強烈抗議後，高市早苗民調急速下滑。前立委郭正亮16日表示，日本是不禁打，高市早苗講了這些話後，大陸做了一些動作，民調馬上重挫，他認為高市早苗會撐不住。中天新聞網 ・ 16 小時前
高市早苗稱「台灣有事」拒撤回 民調不降反升 黃暐瀚分析：薛劍嗆斬首反讓日本人更挺首相
日本首相高市早苗稱「台灣有事」可能構成日本「存亡危機事態」遭中國薛劍嗆斬首後，仍然拒撤回言論，日本共同社最新民調顯示支持度反飆69.9%創新高。黃暐瀚分析48.8%日本人挺台灣有事發言，薛劍言論反成助攻，美駐日大使連發兩文力挺。黃暐瀚籲：越激情越要冷靜，力量來自內斂，台日友好但不要過激。風向台灣 ・ 19 小時前
許願沈伯洋出戰台北市長 謝寒冰：發雞排、宣布當天下跪直播
2026地方大選腳步逼近，各地縣長候選人也備受關注，其中民進黨要派誰挑戰首都市長蔣萬安也充滿話題。聯電創辦人曹興誠建議總統兼民進黨主席賴清德，徵召民進黨立委沈伯洋參選台北市長。對此，資深媒體人謝寒冰狠酸，「完全支持曹興誠建議」，並表示如果沈伯洋選台北市長，他發100份雞排，甚至在宣布提名當天，他會跪著開直播。中天新聞網 ・ 21 小時前
洪秀柱嗆高市早苗「關你什麼事」！綠喊「難理解」：要舉家搬去中國？
日本內閣總理大臣高市早苗的挺台言論，引起中國不滿，更預告在黃海實彈射擊。前國民黨主席洪秀柱卻稱「台海關你日本人什麼事？」更附和中國稱「任何外部勢力妄想挾持台灣、挑戰中國核心利益，結果只有一個——必然失敗」。民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱今（17）日表示，中國的戰狼姿態才是亞太地區最大的危害因子，而他也難以理解洪秀柱的心態，其身家安全有賴台灣的國防才能維護，難不成要舉家搬去中國？三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
獨家／高嘉瑜真的要來了？傳拍板代表綠營參選港湖議員 黨內人士曝真相
即時中心／潘柏廷報導民進黨前立委高嘉瑜，先前表態2026年地方選舉「原則上應該會選」，讓外界好奇是否會披綠袍參選南港內湖議員，甚至是地方縣市首長；不過，現傳出高嘉瑜已被拍板定案會代表綠營角逐港湖議員。對此，黨內人士也向《民視》透露真相，相關內容也曝光了！民視 ・ 1 天前
「台灣有事，就是日本有事」？高市早苗發言引發中日外交風波，北京將如何反制
日本高市早苗首相的涉台發言引發一連串的中日外交風波，中國以強勢的戰狼外交風格回應讓中日關係的脆弱本質立即曝光。中國強勢批評高市言論干涉內政，將造成嚴重後果。BBC NEWS 中文 ・ 18 小時前
鄭麗文祭拜吳石惹議！明居正勸三黨政治人物：多讀中國近代史，尤其是「這段歷史」
國民黨主席鄭麗文本月8日出席白色恐怖受難者秋祭活動，活動追思對象包含共諜吳石，引發輿論譁然。對此，台大政治系名譽教授明居正在風傳媒節目《下班瀚你聊》直言，寧願相信鄭麗文是一時糊塗，鄭麗文作為黨的領導階層怎能未經思考、背調，就傻傻前去參與。 明居正認為，就算吳石並非主角，但鄭麗文前去便等於表達立場。政治人物無論出席什麼場合都應再三考慮，且注意背景或主辦單位，......風傳媒 ・ 1 天前
快訊／砍斷桌腳是中國！賴清德再籲韓國瑜一致對外：不該為侵略者找藉口
立法院長韓國瑜日前回應總統賴清德點名，針對立委沈伯洋遭調查發表談話，提出「四隻腳」論述並批評「自己生病要別人吃藥」，引發討論。對此，賴清德總統今（17）日回應，中國只要跨境鎮壓台澎金馬2300萬人中的任何一人，都是對中華民國主權的傷害，沈伯洋是國會議員，中國跨境鎮壓沈伯洋，等於傷害我國憲政體制。若今天對中國跨境鎮壓找藉口，改天中國當要發動侵略台灣的戰爭，請韓國瑜三思，我們同屬於一個國家，面對境外敵三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
泰國柬埔寨情勢升溫 領務局發布泰邊境4府橙色旅遊警示
泰國和柬埔寨邊境情勢升溫，泰國總理阿努廷宣布暫停執行停火協議。外交部領事事務局更新泰國旅遊警示為「黃色注意」，另針對泰國烏汶府、四色菊府、素輦府以及武里南府等邊境四府發布「橙色避免前往」警示；若因故仍須前往，請於出國前至領務局「旅外國人動態登錄」網頁完成出國登錄。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 14 小時前
美中稀土協議有望感恩節前敲定 美財長：若中方違約有反制手段
貝森特指出，上個月兩國已達成初步框架協議，華府承諾不對中國進口產品加徵100％關稅，北京則將暫緩對關鍵稀土礦物及磁材施行出口許可制度。他強調：「我對美中兩國領導人在韓國會面後的承諾感到有信心，相信中國將履行協議內容。」他同時警告，若中方違反協議，「美國仍握有...CTWANT ・ 22 小時前
2026綠夢幻人選是他！周玉蔻預言：不會贏
[NOWnews今日新聞]民進黨2026將派誰出戰台北市長，成為外界關注焦點，日前壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農已表態爭取提名，近日更有黨內選戰幕僚透露，綠營在北市「最夢幻人選」其實是前副總統陳建仁；另外，...今日新聞NOWNEWS ・ 14 小時前
美國對委內瑞拉動武？川普稱已做好決定 專家警告出兵風險高
美國真的要動手了嗎?美國總統川普1４日表示，他對委內瑞拉的行動已做好了決定。CNN引述4名消息來源指出，川普於本週聽取了對該國軍事行動選項的簡報，正在思考大規模介入與推翻馬杜洛（Nicolás Maduro）政權的利與弊。但專家警告，強行從外部進行政權更替，恐怕會讓川普得不償失。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
陸反制日本：黃海實彈軍演、留學預警、巡航釣魚台 日盼元首級對話
中日緊張情勢陡升，大陸今（17日）起至19日在黃海舉行實彈軍演，《解放軍報》警告日方若以武力介入台海，日本全國都有淪為戰場的風險；另方面，大陸4艘海警船昨早駛入釣魚台領海內維權巡航；此外，大陸發布旅遊警示，呼籲民眾「近期避免前往日本」之後，教育部昨發布留學預警，建議謹慎規畫赴日留學。至於日本方面，《共同社》報導日方希望雙方展開元首級對話。中天新聞網 ・ 21 小時前
中日外交全面開戰 高市早苗挺台灣有底氣 王毅嗆日本找事 美駐日大使強調美日同盟反擊 北京經濟脅迫還有4招 德國推兵役計畫 打造最強軍隊抗俄｜全球聊天室｜#鏡新聞
6:00 中嗆日本找事 美駐日大使反擊 7:43 共軍巡南海 劍指菲美日軍演 9:56 川普2.0首次軍售 助台防衛 ◎中日外交關係急速惡化！日本首相高市早苗日前在國會指稱「台海問題可能構成日本存立危機事態」，引爆中日最新一輪外交衝突，並迅速延燒至觀光與經濟領域。觀光是日本汽車業之外的重要出口產業，而中國旅客占比接近四分之一，日本還碰上六季以來首次GDP衰退，中方的旅遊與留學警示，恐成為雪上加霜的一擊。外媒分析，北京後續可能還有3招對付日本……面對美中角力，日本在印太戰略中扮演關鍵角色，而高市選擇「公開挺台」的路線，也讓日本必須更加謹慎處理隨時可能升溫的外交風險。 ◎烏俄戰爭即將滿四週年，但目前仍未見停火跡象。俄羅斯近日更在烏克蘭東南部獲得新的進展，但是烏克蘭內部卻陷入政府官員貪污、兵力不足的窘境。現在歐洲國家也在積極儲備可用的兵力，德國已經在計畫推動一個新的兵役計畫，希望最快在2035年，能讓兵力達到26萬人，並擺脫過去二戰陰影，再次建立歐洲最強大軍隊。 《全球聊天室》播出時間 週一至週五2330-2400 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 8 小時前
高市早苗「台灣有事論」惹禍！前駐紐西蘭代表：日本經濟恐付出慘痛代價
日本首相高市早苗7日在眾議院接受質詢時提到，如果「台灣有事」伴隨對方使用武力的情況，例如以戰艦進行海上封鎖，就有可能構成安全保障法制中，日本能夠行使集體自衛權的「存亡危機事態」。由於前日相安倍晉三在2021年12月1日提出「台灣有事即日本有事，也就是日美同盟有事...CTWANT ・ 20 小時前
陳玉珍拚金門縣長竟認「中國示範區」 林楚茵開酸：是拚做中共代理人？
表態將投入2026年金門縣長選舉的藍委陳玉珍，昨日出席於中國福建舉辦的海峽兩岸茶業博覽會，她受訪時提到，中國先前提出兩岸融合示範區、廈金同城等，這對金門的幫助很大，且金門地理位置特殊，發展與中國脫不了關係，因此一定要和中國多多往來，這也將成為她參選金門縣長的政策中心。對此，綠委林楚茵今（17日）批評，陳玉珍到底是要選金門縣長，還是拚做中共代理人？現在是拿離島來表忠嗎？三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
中國籲「暫勿前往日本」！矢板明夫喊話台人多赴日遊玩：供抗中施壓底氣
中國近日因高市早苗首相堅定表明「台灣有事可能構成日本存亡危機」而惱怒，中國外交部領事司14日突宣布，提醒中國公民「近期暫勿前往日本」，引起熱議。對此，印太戰略智庫執行長矢板明夫表示，台灣人可以多到日本旅遊，為日本「提供抵抗中國施壓的底氣」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
馬英九「與中國同調」批高市躁進 賴清德：不宜負面解讀日本政治
即時中心／黃于庭、魏熙芸報導日本新首相高市早苗提出「台灣有事即日本有事」一說，展現堅定挺台立場；而此舉卻讓中國外交部相當氣憤，日前呼籲中國公民「近期暫勿前往日本」，中日對立升溫。未料，前總統馬英九、前國民黨主席洪秀柱竟先後與中國同口徑，指稱高市言行躁進、兩岸問題輪不到外國政客指點江山等。對此，總統賴清德今（17）日直言，在野黨應尊重日本國內政治，不宜負面解讀。賴清德指出，中國對日本進行複合式攻擊，嚴重衝擊印太和平穩定，呼籲國際社會持續關注，且中國應該要克制，展現大國風範，不要成為區域和平穩定的麻煩製造者，回到以規則為基準的國際秩序軌道上，這樣對區域發展才有幫助，請中國三思。針對藍營批評高市早苗「躁進」，賴清德則說，美國駐日本大使已經公開發表聲明，肯定高市早苗在國會的發言，有助於美日關係增進，也有助於區域和平穩定。因此，他呼籲國內政治人物，尤其是在野黨，應該尊重日本國內政治，也要注意區域發展，不宜負面解讀日本的政治工作。原文出處：快新聞／馬英九「與中國同調」批高市躁進 賴清德：不宜負面解讀日本政治 更多民視新聞報導天母火鍋店凌晨起火！鐵皮加蓋冒濃煙直竄天際 現場飄塑膠燃燒味普發一萬「ATM領現」今開放 若遇4狀況恐卡關領嘸錢台股早盤漲逾2百點 台積電開1450元、上漲20元民視影音 ・ 19 小時前
中日緊張局勢升溫 賴清德籲中國「三思」：勿成麻煩製造者
日本首相高市早苗7日於眾議院接受質詢時，發表「台灣有事」的言論引發中國強烈不滿，中日緊張局勢迅速上升，昨日更派出4艘海警船進入釣魚台海域展開巡航，明顯對日本施壓。今（17）日總統賴清德出席國家檔案館開台視新聞網 ・ 19 小時前
日中外交危延燒！中巡航釣魚台 美駐日大使挺台海穩定｜#鏡新聞
中國多個部門相繼發布赴日旅遊示警；同時，北京還在週末派出海警船，巡航釣魚台(尖閣諸島)海域，凸顯兩國外交危機持續延燒，但根據日本最新民調，有48%民眾，支持在台灣有事時，日本行使集體自衛權，比反對的人還要多。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 15 小時前