吉安鄉長布局 藍接班人選未定

國民黨花蓮縣吉安鄉長游淑貞2任期將屆滿。（羅亦晽攝）

花蓮縣吉安鄉是藍營傳統大票倉，國民黨鄉長游淑貞2任期明年屆滿，接班人選還未明朗，為地方選情增添不少變數，不過，已有藍營鄉代在路口掛看板、頻繁參加村里活動及會勘增加曝光度，前鄉長、無黨籍現任議員黃馨積極關注吉安建設發展，讓地方嗅出有意回鍋的味道，另外藍議員吳建志罷免期間表現突出，可能受黨部徵召投入鄉長選戰。

吉安鄉約8.3萬人是花蓮第2大行政區，也是國民黨鐵票區，民進黨20多年前雖曾一度插旗8年，最後還是被藍營堅強基層實力奪回政權，至今仍無法攻破，游淑貞執政廣獲好評，也為藍軍奠定良好基礎，明年鄉長選戰恐讓綠營打得更加艱困。

游淑貞任期明年將屆滿，目前還未有接班人選，成各界關注焦點，但藍營內部已蠢蠢欲動，傳出鄉代會副主席黃金發、鄉代高德安均有意投入鄉長選戰，2人積極參加公所會勘行程、在鄉內重要路口掛看板，也時常在各社區協會活動亮相，企圖增加曝光度，高去年底更在勝安社區活動上表態參選鄉長尋求鄉親支持。

藍營除鄉代想投入鄉長選戰，本命區在吉安鄉的縣議員吳建志，罷免期間每天點出中央執政問題，最後在吉安催出5成6不同意票，表現亮眼，地方研判有可能受黨內徵召投入鄉長選戰。

另外，地方也盛傳黃馨有意回鍋，政壇人士指出，黃馨鄉長任期屆滿後雖轉換跑道，但仍持續關注鄉內建設發展，積極追蹤鐵路高架化進度，也重視土地重畫等議題，3年前雖因議長選舉退出國民黨，但她任內表現獲得鄉親肯定，加上她對吉安充滿願景，明年若參選鄉長不令人意外。

從鄉代一路挺進議會的無黨籍議員鄭乾龍，民國107年曾披綠袍投入鄉長選戰，最後不敵游淑貞堅強實力落選，111年退黨後，勤跑基層專注經營吉安，地方人士評估鄭明年投入鄉長選舉可能性頗大。