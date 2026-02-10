吉安鄉長攜手創世造訪植物人家庭「送年禮到家」

農曆春節前夕，為讓弱勢清寒家庭在歲末時節感受到社會的關懷與支持，吉安鄉長游淑貞攜手創世基金會辦理「寒士吃飽30 送禮到家」關懷行動，與慶豐村長王淑娟、公所團隊及基金會志工們實際走入社區，前往慶豐村一戶植物人家庭探視慰問，親贈年節物資與賀年紅包到家中（見圖），盼用行動力，在年節前為長期承擔照顧重擔的家庭注入溫馨暖流。

此次探訪的歐姓案主是低收入戶身心障礙植物人，由83歲高齡的母親潘綾子女士獨力照顧。潘奶奶多年來不辭辛勞、日以繼夜守護臥床孩子，堅毅付出的身影令人動容，亦曾榮獲吉安鄉113年度模範母親表揚的她，看到游鄉長親自到訪，止不住訴說的淚水奪眶而出，但也不忘深深感謝公所團隊長年的幫忙。創世基金會也準備了年菜和賀年紅包，親手送到潘奶奶手中，吉安鄉公所貼心準備衛生紙、尿布、濕紙巾等實用照護物資，增添日常實際生活需求用品，以減輕家庭常備負擔。

創世基金會表示，「寒士吃飽30」活動已邁入第36屆，長年關懷清寒植物人家庭、寒士、街友、單親媽媽及獨居長輩等族群，透過「送禮到家」的方式，讓行動不便或照顧壓力沉重的家庭，也能在年節前感受到社會的溫暖與陪伴。感謝吉安鄉公所長期以來，在地陪伴支持與協力，不論是物資協助或活動經費挹注，都是基金會穩定推動服務的重要後盾。

鄉長游淑貞表示，關懷弱勢救助服務，不應只停留在年節前後的短暫救援，而是需要長期持續且務實的陪伴。她感謝創世基金會多年來深耕在地，默默守護辛苦的弱勢家庭，也感謝社會各界善心人士共同投入，讓關懷資源得以不間斷接力式執行。吉安鄉公所持續串聯民間資源，從生活所需出發，陪伴弱勢家庭走過每一個需要被關心的時刻，讓關愛在巷弄鄰巷家庭中永續傳遞。