吉安鄉長游淑貞夜送急難救助金到府 關懷弱勢

吉安鄉公所積極推展社會福利與急難救助工作，即使是清晨深夜也都使命必達，協助弱勢家戶穩定現況。二十二日夜間鄉長游淑貞偕同公所社會課夜間送關懷，得知第一時間即前往因病急需資源救助的高先生家中探視慰問，除關心其病況與生活所需之外，也速發放二萬元仁愛慰問金（見圖），以期協助緩解燃眉之急；後續也將持續關注並協助案家申請各項急難補助與相關資源，陪伴他走出陰霾。

案主高先生與兄長同住，單身無子女，因生病約有五個月無法任職工作，卻因近期腹痛難耐才至門診就醫，經診斷後確認為惡性腫瘤末期，醫師建議需長期配合休息治療，醫療期導致收入中斷、生活頓失依靠。其兄長同樣單身無子女，平日以臨時工作維生，惟近幾個月需專心照顧案主而難以外出工作，家中經濟來源因此受影響，更累計積欠慈濟醫院診療費，雪上加霜生活壓力沉重。

廣告 廣告

昨日夜裡游淑貞偕公所社會課到府關懷慰問，高先生見鄉長到訪時頻頻致謝。游淑貞也以太魯閣族母語鼓勵他要加油、振作，強調鄉公所與社會善心將會是他堅實的後盾。吉安鄉公所自接獲慶豐村長王淑娟通報後，速啟動多方協助！元月初轉介張榮發基金會、定期提供綜合生活用品物資關懷、協助轉介黨部愛心資源援助，並同步通報為高風險家庭，由縣府社工近日完成訪視評估，刻正協助申請縣府「特殊境遇家庭緊急生活扶助」，以減輕短期生活負擔並銜接後續支持。

鄉長游淑貞表示，吉安鄉公所長期以「即時援助、縮短求助期程」為目標，致力建構完善的社會安全網；救助工作務必掌握即時到位，搶時搶秒就是在搶救生命生活權。她感謝善心社會人士長期提供資源，挹注吉安鄉仁愛基金平台，也謝謝村鄰長們與鄉親即時通報，讓救助平台成為弱勢者最及時的協力者。鄉親如有通報急難需求或需要相關協助個案，可撥打吉安鄉公所社會課電話：（03）852-3126，將有專人迅速協助。