吉安鄉長游淑貞表態投入花蓮縣長選戰 感謝李乾龍公開肯定

徐榛蔚（左）先前辦獎給游淑貞（右）。（翻攝自游淑貞臉書）

2026九合一選舉將於明年11月底舉行，花蓮縣長徐榛蔚任期滿8年即將卸任，吉安鄉長游淑貞宣布投入縣長選戰，表示「為了花蓮，我已準備好承擔更大的責任」，並感謝國民黨副主席李乾龍在黨慶場合對她的公開肯定，她將爭取各界與鄉親的認同。

距離2026九合一選舉不到一年，花蓮縣長徐榛蔚任期將屆滿，近期，前國民黨花蓮市長葉耀輝有意尋求黨內提名，國民黨花蓮縣黨部14日舉辦131週年黨慶活動時，國民黨副主席李乾龍則公開表示「對明年花蓮縣長選舉的信心，來自於吉安鄉長游淑貞」。

對此，游淑貞16日於臉書表態，「為了花蓮，我已準備好承擔更大的責任，也已做好準備，爭取各界與鄉親的認同」，並感謝李乾龍給予她的公開肯定；她表示，長期從基層做起，始終相信「一步一腳印、把事情做好」才是對鄉親最好的回報，未來，若有機會承擔更大的責任，也將秉持同樣的初心，為花蓮的永續發展全力以赴。

游淑貞指出，近2年花蓮多次遭逢天災，對觀光與產業造成影響，防災能力提升與產業復甦是當前要務。她分享在吉安鄉推動災害防救與跨鄉鎮合作的經驗，未來若承擔更高層級責任，將擴大相關經驗，並整合交通建設與科技應用，協助產業轉型與永續發展。

在政黨布局方面，國民黨內部已有葉耀輝表態爭取參選，游淑貞表示，將尊重黨內民主程序，並對自身準備與努力成果抱持信心；至於其他非國民黨籍的潛在參選者，她也表示尊重其個人參選權利。





