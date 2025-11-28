吉安鄉長游淑貞訪馬六甲客家公會 汲取文化創生經驗

「縣、鄉協力推展族群共榮絕非口號！」，近日花蓮縣客家事務處與吉安鄉公所聯袂出國考察，由鄉長游淑貞率公所團隊前往馬來西亞拜訪「馬六甲客家公會」，受到署理會長鍾佳健率領副會長李榮雙等數十位幹部熱情接待。雙方就客家文化保存、族群教育進行深度交流（見圖）。

鄉長游淑貞盛情邀請鍾佳健等人來年到台灣，回訪充滿人情味的花蓮，感受花蓮縣各鄉鎮市的客家風情。吉安鄉擁有近三萬三千餘位客家鄉親，是花蓮縣客家人口最多的鄉城。近年在客委會推動客語文化評比中屢獲肯定，一一三年榮獲特優殊榮及三00萬獎勵，而花蓮縣政府並同獲得客委會一00萬獎勵金，充分展現花蓮在地族群文化深厚能量。

為了再創族群嶄新傳承多量能，在馬來西亞前後五天的文化觀光產業參訪取經過程中，與馬六甲客家公會的交流是箇中重點行程。游淑貞鄉長帶了具故鄉味的台灣造型盒裝鳳梨酥贈與，盼共促兩地客家情誼源遠流長，客家公會鍾佳健署理會長也頒贈游淑貞鄉長〔敦睦鄉誼〕表達熱情歡迎。

鍾署理會長和從教育界退休的李榮雙副會長均表示，在馬來西亞的客家先賢在艱難環境下，仍努力保存語言、傳承文化。海外客家人為延續文化，不僅出錢出力設立會館、創辦華校，更要求下一代持續學習客語，「因為語言，是故鄉與根的連結」。

公會管理的「溫古堂」，前身為「傳說古城故事館」，二0一四年正式定名且轉型為兼具傳統建築與現代展演的文化空間，成為當地推動客家文化的核心據點。透過珍貴館藏及楊家財館長生動敘述，先民飄洋過海在異國它鄉落地生根，一路篳路藍縷，慶幸客家先賢團結互助，方奠定如今基礎。客家事務處副處長詹益梁與游鄉長等人皆表示彷彿走入時光迴廊，感佩客家前輩們堅韌刻苦打拚的精神，在在呈現客情無國界。

鄉長游淑貞分享任期內吉安鄉公所編列預算，戮力推展客家族群文化傳承、校園教育扎根落實目標，從母語、樂器、舞蹈學習，到推廣客語通行語，以及她以身作則率公務團隊報名參與客語能力認證考試等等，成效卓著。馬六甲客家公會理監事及青年團長、婦女組主任等重要幹部也都深感為文化的代代相傳而感動不已。

鄉長游淑貞表示，「千年榕樹共條根，天下客家一家親」，即便相隔千里，族群情感依然緊緊相繫。感佩海外僑胞在異地不忘本、薪火相傳，更期盼未來能以花蓮為基地，與全球客家社群建立更緊密交流網絡，深化文化外交，並邀請旅居海外僑胞前來花蓮、吉安走走，讓文化鏈結轉化為觀光動能、帶動地方產業發展。

此次行程同時走訪世界遺產城市馬六甲及知知港客家村，公所團隊汲取異地客家社群在文化創生、建築保存、觀光整合等實務經驗，作為未來推動吉安鄉城鎮發展、文化產業布局的重要借鏡。

游淑貞鄉長指出，「吉安是一座兼具文化底蘊與國際視野的幸福鄉城。」未來鄉公所將持續攜手中央與縣府，推動族群文化永續，讓世界看見吉安、看見花蓮各族群文化的多元之美。