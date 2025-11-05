吉安鄉長游淑貞贈宜中籃球隊球衣、球具助圓夢 大振士氣

吉安鄉長游淑貞從事教育工作三十餘年，在許多學子心中不僅是可親的「鄉長阿姨」，更是最關心孩子學習成長的「教育鄉長」。因緣際會下，宜昌國中家長和她分享孩子參加籃球隊的成長喜悅，特偕同民政課循藝能教育獎勵資源，贈與新球衣與籃球等球具，為球隊加油打氣，現場洋溢熱烈歡笑與感動。

當孩子們看到全新的球衣時，驚喜地發現配色與款式都是「鄉長阿姨」親自挑選。游淑貞特別重視材質的透氣與舒適度，藍色短褲搭配亮紅色上衣，不僅象徵活力與熱情，也讓學生們穿上後顯得精神奕奕（見圖）。她笑著說：「每個孩子都是吉安鄉的寶貝，也是家長心中的驕傲！」希望用這份最合適的禮物與心意，鼓勵學生勤練球技、再創佳績，也期待未來能再次以頒發獎勵金的方式，見證球隊的成長成果。

活動現場氣氛熱烈，球員們展現日常訓練成果，包括胯下運球、背後運球等技巧，還與「鄉長阿姨」來場友誼投籃互動。而校長梁仲志則化身播報員高喊：「鄉長投籃得分！」全場響起熱烈掌聲，學生們紛紛上前擊掌喝采，場面溫馨感人。

梁校長表示，宜昌國中籃球隊自上學期新成立以來，隊員們利用課餘時間投入訓練，已參與十多場比賽，展現高度熱忱與團隊精神。感謝教練王祈及學務處、導師群的用心指導，讓學生能兼顧課業與興趣，達到均衡發展。他也感謝鄉公所成為學校最堅強的後盾，讓孩子們在逐夢的道路上更有信心。特別是「鄉長阿姨」親自送來驚喜鼓勵禮物，讓家長與孩子們深受感動。

球員們送上兩張貼滿感謝卡的大海報獻給游鄉長。她開心表示，自己的辦公室牆上貼滿孩子們的感謝小卡，每當看到都覺得感動、溫暖。吉安鄉公所定持續鼓勵藝能學習與多元發展的獎勵措施，讓每個孩子都能在擅長的領域綻放自信光芒，共同打造幸福、共榮、永續的宜居教育城。