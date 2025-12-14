吉安鄉長盃木球賽跨縣市開打

吉安鄉公所攜手花蓮縣花崗山木球協會辦理「吉安鄉長盃木球錦標賽」，在國福運動公園盛大登場！吸引眾多木球愛好者參與，除了花蓮本地選手踴躍報名之外，更有高雄、台東、新北市的球友遠道而來，近百名參賽選手互相交流切磋球技。鄉長游淑貞與議員韓林梅等眾多貴賓親臨現場觀賞比賽，其中更有高齡九十八歲的球友也到場參加，展現了木球運動跨世代的魅力。

本次賽事匯集眾多各縣市的木球協會選手，紛紛在綠茵場地上全力以赴，揮桿之間不僅展現精準技巧，加上場邊加油聲不絕於耳，展現了花蓮縣推動木球運動的成果。理事長陳賜福表示，感謝吉安鄉公所的支持與贊助，協助推廣木球向下扎根、走入校園、共伴社區，讓更多人認識並喜愛這項特色運動。尤其，游淑貞鄉長為促進花蓮觀光產業商機，特邀請各縣市隊伍共同競賽，同時打響花蓮觀光運動城市的知名度，也促進友隊前來旅宿消費的多元效益。

鄉長游淑貞表示，樂見球場上不同年齡層、各個縣市的選手揮汗較勁，展現全民共享運動的樂趣。感謝木球協會以賽事串聯運動與觀光，吸引全國好手走進花蓮。她也肯定選手們關心光復鄉災後復原、以行動消費力為花蓮加油。未來公所將持續支持各項休閒運動推展，期盼在好山好水的花蓮，透過運動凝聚社會力量，帶動地方經濟與觀光復甦。

木球運動兼具健康、休閒與競技價值，適合不同年齡層參與。

經過一整天激烈賽事，各組優勝名單出爐，包括團體總冠軍︱花蓮縣花崗山木球協會；長青男子組冠、亞軍︱花崗山木球協會、季軍︱新北市土城木球委員會；長青女子組冠、亞軍︱花崗山木球協會、季軍︱台東縣木球委員會；社會男子組冠軍︱高雄木球協會、亞軍︱台東木球委員會、季軍︱花崗山木球協會；社會女子組冠亞季軍皆為花崗山木球協會，活動在歡呼祝賀掌聲中圓滿賽程。