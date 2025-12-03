吉安閹雞秤重、踢毽子競賽熱鬧非凡 開啟客庄謝平安精彩系列活動

花蓮縣吉安鄉客家精采盛事「一一四年吉安文化藝術節｜廟埕做客?謝平安」系列活動，三日在五穀宮閹雞秤重、踢毽子競賽熱鬧登場，閹雞飼主們紛紛抱著重量級大閹雞參與，現場熱情跟著磅秤的秤重指數忽起忽落，大閹雞匯聚比重賽勝負一度難分曉。

今年，我們再次在廟埕相聚，用最傳統也最溫暖的方式，向歲月與土地道一句—安感恩。活動現場近百位選手不分男女老幼熱情參與踢毽子競賽，其中還有來自荷蘭和外縣市的選手初體驗，熱情客家民俗文化年度盛事，吸引鄉親扶老攜幼熱情參與，再度讓客庄故事文化傳揚。

閹雞秤重比賽現場，飼主抬著雞籠、抱大閹雞排長隊等待，互相競技誰家的閹雞最肥最重，鄉長游淑貞也自抱出吉安鄉公所參賽閹雞完成秤重，獲得如雷掌聲，場面熱鬧歡樂聲聲響徹雲霄；最終年度冠軍落在永興村呂錦煌所養重達十四斤九兩的大閹雞（見圖），亞軍為吉安村劉慶源的 十二斤十三兩；季軍由稻香村長鄧桂英與永興村葉為麟以 十二斤八兩共同獲得。每年都參賽的永興村長陳源忠，盛讚公所團隊辦理的閹雞秤重等系列客家文化藝術活動年年精彩；而去年也有參賽的原住民飼主陳任生今年還是第一個報到，他的大閹雞獲得優選，表示年年都不會缺席。

踢毽子比賽的選手，無論身手矯健的社會組選手卯足了勁爭取時間猛踢毽子，還是長輩選手們堅持不懈奮戰，觀賽群眾歡呼連連。其中更有來自荷蘭的外籍選手賴雅妮歡喜體驗踢雞毛毽子的樂趣，游淑貞鄉長邀請她和來賓們趣味比賽，她覺得鄉公所辦理結合傳統信仰文化與充滿童趣的踢毽子比賽是她人生的第一次，而且從大閹雞羽毛做成雞毛毽子的創意，一定會帶回去荷蘭跟親友分享。

十二月五日在慈惠總堂廣場舉辦的廟埕做客謝平安音樂會，數千體驗券享好味

， 百份幸運禮抽起來。廟埕，是地方的生活舞台。今年邀請鄉親一起相揪來廟埕，看神將、賞音樂、吃美食、祈平安。歡迎不同族群鄉親一起體驗有趣的客家傳統文化與古早味市集。