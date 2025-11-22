吉安阿美族部落捕鳥祭 陸續展開

吉安鄉是個多元族群共好的幸福鄉城，鄉長游淑貞長期致力推動傳統祭儀的保存與文化傳承。除了夏季熱力十足的豐年祭、感恩祭等文化活動。

冬天更迎來南勢阿美族獨具特色的Malahuktuliliw捕鳥祭歲時祭儀盛典。自十二月六日起至十二月二十八日止，吉安鄉十九個部落將陸續展開捕鳥祭活動，祈願來年農作豐收。游淑貞提醒族人，捕鳥祭蘊含先人對生態循環與豐收祈願的智慧，是文化傳承與環境保護並行的重要祭儀，但活動期間更務必遵守規範，避免捕捉保育鳥類，讓部落文化與生態規範共存。

捕鳥祭為北花蓮地區南勢阿美族群獨有的傳統活動，新城、花蓮、吉安、壽豐等地區的南勢阿美族人每年皆會舉行。農忙時期，各部落會組成名為Paliw的農耕團體，於秋收之後集體上山狩獵多日，利用陷阱與傳統繩索工具捕捉害鳥，也鼓勵族人前往田間參與。族中耆老告訴孩子們：將害鳥捕光，明年田地耕作就會豐收滿滿，象徵著祖輩對土地的理解與敬天感恩的精神。

吉安鄉原住民捕鳥祭各部落辦理時間為：六日慶豐部落；七日福興大鼓部落；十三日歌柳灣、小台東、達拉讚、永安、光華、仁和部落；十四日簿簿部落；二十日勝安、撒樂、南華、里漏、干城部落；二十一日吉野汎扎萊、七腳川部落；二十八日仁安、南、宜昌村、那荳蘭部落。