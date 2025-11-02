吉安、玉里、卓溪 台日文化交流

吉安鄉與日本德島長年以農業、教育及觀光產業進行城市友好互訪交流，締結七年餘深厚友誼。此次更有效串聯日本德島及花蓮南北三鄉鎮合作，策畫「國際城市‧洄瀾風情－吉安、德島暨玉里、卓溪民俗文化交流活動」。

昨（二）日上午於玉里鎮藝文中心率先登場，吸引超過千餘人湧入會場參與。擁有四○○年歷史的日本德島南大阪連阿波舞團跨海獻演，與在地優質團隊共同帶來多元樂舞，跨國文化交流互動熱烈（見圖）、掌聲歡呼聲不絕，現場好評如潮。

鄉長游淑貞表示，這場國際舞蹈嘉年華感謝縣政府與縣議會大力推廣支持，並由吉安鄉公所策辦，玉里鎮公所、卓溪鄉公所共同辦理，串聯南北三鄉鎮共同推動演出，成為地方跨鄉鎮藝文連結世界的重要活動。感謝南大阪連連長安東圭介率領阿波舞團隊遠道而來，帶來充滿日本傳統民俗與觀光價值的精湛演出，為花蓮觀光產業挹注新能量，也深化台日友好交流情誼。

卓溪鄉長田桂花、玉里鎮長龔文俊，共力配合游淑貞鄉長策辦這場國際藝文盛宴，豐富南區鄉親欣賞台日藝文表演，不用出國就能欣賞到日本南大阪連阿波舞團的精采表演。許多鄉親分享著活動前興奮得睡不著，一大早就來到會場等候，甚至連富里鄉的鄉親都來參加盛會，更有遠從新竹專程前來的夫妻檔，原本訂不到日本德島住宿飯店而遺憾不已，聽聞阿波舞團受邀到花蓮表演，他們驚喜不僅近距離欣賞阿波舞團藝演，也見證花蓮在地多元族群文化深厚底蘊。鄉親們紛紛期盼未來能成為年度常態活動，延續跨鄉鎮文化共榮的美好傳統。

阿波舞團的表演充滿祭典氛圍，舞者隨著三味線與太鼓的節奏高喊：「Ah,yattosa！」、「Ah,yatto-yatto！」，象徵「好久不見，你們好嗎？」的問候，傳遞跨國友誼的溫暖。同時，舞者也走入觀眾席帶領全場共舞，許多鄉親也熱情回應「yattosa！yattosa！」，隨著音樂手舞足蹈，現場洋溢熱情能量，畫面溫馨動人。

玉里在地團隊同樣使出渾身解數展現「洄瀾風情」特色，包括花蓮縣真誠社區發展協會以閩南〈內山姑娘要出嫁〉演繹早期農村婚俗人情味，玉里愛客仔團隊以街舞與歌唱結合客家歌曲表演等，部落布農族、社區多元藝文、校園青少年攜手演繹快樂共榮的文化底蘊。

在花蓮縣政府、花蓮縣議會支持下，吉安鄉長游淑貞、玉里鎮長龔文進、卓溪鄉長田桂花、議員鍾素政、黃鈴蘭、詹金富、卓溪主席李桂英、玉里副主席林彩英及代表、村長們皆到場加油，讓台日文化與觀光相互輝映，相對帶動地方觀光與產業發展，讓「幸福、共榮、永續」成為花蓮前進的力量，讓「花蓮美好願景」，成為實踐的行動力。

