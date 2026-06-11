吉寶竿部落學子禮在．笛布斯錄取六所頂尖大學 市長魏嘉彥親赴部落表揚

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花蓮市吉寶竿部落再傳捷報！部落優秀青年禮在．笛布斯憑藉優異表現，同時錄取國立臺灣大學、國立清華大學、國立陽明交通大學、國立臺灣師範大學、國立體育大學及國立臺北大學等六所國內頂尖學府，且皆以正取第一名成績獲得錄取。

十一日花蓮市長魏嘉彥特別前往吉寶竿文化健康站，在部落長者見證下公開表揚這位優秀學子，肯定其傑出表現，也勉勵更多原住民青年勇敢追夢、開創未來。表揚活動於吉寶竿文化健康站舉行，部落長者們也共同見證這份榮耀，並對禮在?笛布斯的優異表現表達祝賀與肯定（見圖）。大家期盼他未來持續精進自我，將所學回饋家鄉，成為部落青年學習的典範。

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禮在?笛布斯是吉寶竿部落備受矚目的優秀青年，不僅具備優秀的外語能力，對運動相關領域也懷抱高度熱忱與興趣。他表示，能夠獲得多所頂尖大學青睞，內心十分感恩，除了感謝花蓮及部落長期以來的培育與支持外，最感謝的就是母親、花蓮縣議員笛布斯?顗賚。禮在說，平時看著母親認真為選民服務，深受其敬業精神影響，而在忙碌的公務之餘，母親也始終關心自己的學習與生涯規劃，給予許多鼓勵與支持，成為他持續努力向前的重要力量。

市長魏嘉彥表示，看見花蓮部落學子憑藉自身努力考取多所臺灣頂尖大學，令人感到十分欣慰與驕傲。花蓮擁有許多優秀的原住民族青年，不論是在學術研究、體育競技或各專業領域都展現亮眼表現，希望透過此次表揚，鼓勵更多年輕人勇於追求夢想，發揮自身潛力。

魏市長指出，教育是翻轉人生的重要力量，市公所將持續關心原住民族青年發展，並透過各項教育及文化資源挹注，陪伴青年成長茁壯，讓更多優秀人才能夠從花蓮出發，在更寬廣的舞台上發光發熱。