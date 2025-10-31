吉岡里帆便當天天換口味

日本女神吉岡里帆日前為主演電影《九龍大眾浪漫》來到高雄電影節。該片在台灣取景，身為計畫控的她特別列了「美食清單」，想要吃遍每個想在台品嘗的食物，其中最愛豆花、酸菜白肉鍋與豆沙小籠包，也難忘早餐店蛋餅與飯糰。拍攝期間，劇組便當有7、8種口味，她還會記錄吃過哪些，下次就換不同種，笑曝，最難忘排骨便當的美味。

吉岡里帆形容台灣有種難以言喻充滿情感的氛圍，台灣人的笑容也格外純粹，1年前來台拍攝時，劇組人員都相當熱烈迎接，會約她一起去KTV，特地點日本歌跟她合唱，當時借用整個街區拍攝，居民也沒有不耐，以「要小心使用」的姿態，反而熱情接納，讓她深深感受到台灣人的親切與溫柔，還大讚台灣珍視書籍、書店林立，很有文化氣息。

聊到與小6歲水上恆司要在片中演她前輩的趣事，吉岡笑言除了在外型與表演上努力把年齡往下降、說服觀眾自己是後輩外，水上拍攝時態度頗為強勢，讓她一度覺得對方「是不是太目中無人」，後來她主動溝通才得知，水上習慣以角色狀態與對手相處，2人最後也決定延續這種方式創作，進入宣傳期後，水上也立刻變回可愛有禮的後輩模樣。

而片中水上恆司因思念創造出新世界，問及是否有深深懷念的人事物，吉岡說永遠忘不了大學時接觸劇團的震撼，「那是免費學生舞台劇，他們是單純想表演、在舞台上發光發熱，也讓我萌生想演戲的念頭。」這份初心讓她無論遇到什麼挫折都不輕言放棄，出道12年仍保有熱忱。