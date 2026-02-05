吉打慈濟幼兒園畢典 孩子成長有目共睹

馬來西亞吉打慈濟幼兒園第11屆畢業典禮，師長為畢業生撥穗祝福。畢業生們也演繹了父母恩重難報經，許多家長見證到，孩子與三年前剛入學的時候，非常的不同，尤其是品格的表現，家長和老師們都很讚歎，對他們的未來有信心。

吉打慈濟幼兒園第11屆的畢業生，將有嶄新的學習旅程，園長對他們有信心。

吉打慈濟幼兒園園長 譚莉璉：「未來的世界會變得更複雜，那更具有挑戰性，唯有穩定這個品格 良好的態度，還有 有愛的能力，才是孩子一生最受用的力量。」

廣告 廣告

小小雙手為父母洗護雙腳，這份從容與體貼，是這三年的體驗與學習。

家長 南雪萊：「從以前在家 什麼都不懂，來到慈濟幼兒園懂事很多 ，懂得感恩。」

吉打慈濟幼兒園畢業生 鄭宥謙：「我體驗過懷胎十個月，我感覺到很辛苦 做東西要慢慢，坐下來要小心，每天都要去看寶寶有沒有好，體驗到媽媽懷我的時候，所以之後我都會報答父母恩。」

「阿母對阮有講起 一枝草一點露。」

當善念成為日常的一部分，影響的不只是孩子，也連結著家庭與社會的溫暖。

吉打慈濟幼兒園畢業生 陳奕勳：「我學會了要幫助身邊的人，在他們有困難的時候 ，會給他們幫助，我今天畢業了 ，我會捨不得我的朋友，謝謝我的朋友們 陪我度過三年。」

家長 張夢霜：「如果他們從小有開始培養這個善念，然後跟家長可以成為朋友，就親子關係很好，可能什麼事 孩子都會跟家長講，同時家庭關係也是可以，更加融洽 更加和睦。」

慈濟教育重視全人成長發展，循序漸進的陪伴，讓卡維尼從說話遲緩、到如今自信地與人交流。

家長 杜爾佳：「他學到了很多紀律，例如 能夠打理自己的事情，最後這個年級 他能專注與朋友相處，我看到他跟朋友聊天 會充分表達，向老師請教時 也能夠對答如流，所以這三年對我來說 真的沒有白費。」

人生道路，需要自己走，而幸福的是，一直會有家人與師長守護。

更多 大愛新聞 報導：

麻坡歲末祝福 一連兩天愛心竹筒響叮噹

慈濟助學伴成長 少女如願考取馬大

