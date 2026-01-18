吉打歲末祝福 回首當年守志不動

從一個竹筒、一分善念開始，慈濟走過一甲子，也在馬來西亞的吉打，深耕二十九年。歲末時分，吉打慈濟家人齊聚靜思堂，在歲末祝福中堅定初發心。

慈濟志工 袁麗娟：「回家的感覺真好，很溫馨，見到很多老面孔，新面孔。」

慈濟志工 葉梅花：「上人給我們的期待是莫忘初心，所以我們還是時時提醒自己，就要跟隨上人的腳步，雖然是60年過後，將來的還有60年，看我們的那個因緣，就是能夠走到哪裡，我們的心還是跟著慈濟。」

揮春迎新春，春聯上的吉祥祝福語，承載著平安與福慧。

亞羅士打書藝協會理事 管國興：「以寫意的方式，把這個馬的祝福語傳達出去，就是家家戶戶，能夠把那個祝福帶回家。」

七大攻站共學環保，讓愛地球成為一種日常；在遊戲中覺醒，種下守護生命的種子。

慈濟志工 吳思孝：「環保遊戲站是有7個攻站，這7個站，包括樸實藝術，然後我們還有SDGs，永續經營的站，這7個站讓不同年齡層的人都可以來玩，我們希望說以這個遊戲方式說環保。」

千手化大愛，千眼照苦難。 《千手世界》樂音響起，歌詞入心，喚醒深藏的大愛。

慈濟志工 李叔萍：「這首歌對我們很大的意義，因為善，因為愛，所以我們還會啟發人的那個善念，只要被啟發啊，雖然我們是不同的種族，我們也能夠齊心合力，我們需要很多很多人，一起走這個菩薩道。」

慈濟吉打分會副執行長 莊菀佳：「上人有說，每個人有那一念，累計起來它就是一個大福氣。」

點亮心燈，眾人善念匯聚，虔誠祈願，同心共創祥和， 以愛啟程，迎接嶄新的福慧年。

