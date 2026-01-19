吉晟生技攜手嘉正 加速抗體放射複合體在地臨床試驗

（中央社記者何秀玲台北19日電）專注核醫藥品製造的吉晟生技公告，與嘉正生技簽訂合作備忘錄，擬加速落實台灣首創抗體放射複合體（ARC）在地臨床試驗，健全前期動物實驗的軟硬體設備，可望提升癌症治療量能與核醫藥物創新應用，並催生台灣首創ARC在地化。

吉晟生技今天透過新聞稿指出，嘉正生技是以抗體相關新技術平台與全球新藥研發為核心的創新公司，聚焦抗體藥物複合體（ADC）研究。

吉晟生技表示，雙方合作結盟後，藉由吉晟在核醫領域的專長與開發實力，解決現行研發中放射性核種因國內無法供應，只能尋求海外機構進行放射標定的問題；未來將可在台灣執行ARC臨床試驗，為台灣生醫增添重要進展。

吉晟生技指出，ARC是結合抗體與放射性影像或治療的下世代ADC，逐漸被視為癌症治療的新利器，透過高專一性抗體攜帶輻射源，精準蓄積於腫瘤細胞，有望提高療效並降低對病患正常組織的傷害。

嘉正生技表示，期望透過這次合作，讓ARC開發成果於今年完成美國IND（試驗用新藥）申請後，可在美國、台灣兩地啟動臨床試驗，未來數年內除完成新藥臨床驗證與應用之外，也能達成ARC臨床試驗在地化的目標。

另外，聚焦特殊需求藥物開發的水星生醫今天公告，開發的學名藥產品「武倍威剛口溶錠50毫克」，適應症為治療成年男性勃起功能障礙，取得衛福部食品藥物管理署（TFDA）核准上市。

水星生醫表示，這是公司首項取得藥品許可證的成熟市場用藥產品，同時也是國內西地那非（Sildenafil）口溶錠的國產第2張藥證，在此之前國內僅有原廠藥與另一張學名藥口溶錠藥證。

水星生醫表示，這次取得藥品許可證，顯示技術跨入具備實際銷售潛力與現金流貢獻的產品階段；目前已邁入商業化準備階段，預計接續展開鋪貨，通路目前先布局台灣市場，已陸續與各國經銷商洽談，下半年可望持續擴展至東南亞及其他海外市場。（編輯：林家嫻）1150119