吉本芭娜娜上週完成新作 《吹上奇譚》不排除推出總結篇
日本作家吉本芭娜娜於上星期剛完成《吹上奇譚》系列最新創作，並於今（4）日出席台北國際書展新書分享會中首度透露，該系列未來不排除推出總結篇或番外內容，引發現場讀者高度關注。分享會由曾寶儀主持，兩人圍繞創作、成長與自我認同展開對談。
吉本芭娜娜表示，《吹上奇譚》至今已累積四本作品，雖然閱讀門檻不低，但希望透過此系列，描寫一群看似弱小、邊緣的人，如何在彼此陪伴中，發揮出意想不到的力量。她也透露，自己上週才剛寫完一段像是為整個系列收束的內容，未來是否會以總結篇或番外形式呈現，仍在思考中，這段分享視為全球獨家消息。
談到《吹上奇譚》想帶給讀者的核心價值，吉本芭娜娜指出，人必須先理解自己受過的傷，才有可能真正被療癒。她認為，時間固然能沖淡痛苦，但更重要的是直視傷口的存在，並相信身體與內心本身就具備修復與求生的能力。
吉本芭娜娜希望讀者能從故事中，看見自己的脆弱，並將弱點轉化為繼續前行的力量。對此，曾寶儀表示，她始終相信每個人本來就是完整的存在，世界上並沒有一套絕對標準可以定義「完美」或「不完美」，學會接納自己，才是真正的自由。
在分享會中，兩人也提到彼此相似的成長背景。吉本芭娜娜與曾寶儀的父親皆為各自領域中的知名人物，使她們在成長過程中，必須更早面對外界的目光與指點。吉本芭娜娜表示，父親的身教讓她理解「言行一致」的重要性；曾寶儀則指出，父親始終忠於自我，反而給了她一張探索人生的通行證，讓她勇敢尋找屬於自己的道路。
此外，兩人也輕鬆分享各自喜愛的城市。吉本芭娜娜嚮往童年記憶中的東京老街，曾寶儀則談到台北對她而言不只是居住地，更是形塑她人生的重要場域。城市的記憶與情感，也成為她們創作與理解自我的重要養分。
