吉本芭娜娜將登台！2026台北國際書展懶人包

▲2026台北國際書展於2月3日至2月8日登場。（圖／文化部提供）

[NOWnews今日新聞] 2026台北國際書展於2月3日至8日在台北世貿一館登場！今年主題為「閱讀泰精彩」、主題國為泰國。融合創意與泰國文化精神，核心展區更規劃「泰國文學精選展」，集結來自37家泰國出版社與內容單位的策展選書。另外，文化部也加碼推出門票全額抵用金、文化幣好禮三重送。相關資訊《NOWNEWS今日新聞》整理懶人包提供民眾參考。

2026台北國際書展展覽時間

2026年2月3日（二）至2月5日（四）10：00－18：00

2026年2月6日（五）至2月7日（六）10：00－22：00

2026年2月8日（日）10：00－20：00

廣告 廣告

展覽地點

台北世界貿易中心 展覽一館

一樓【全區】

二樓【第2會議室：數位主題館、書展大賞館】【A+會議室：黃沙龍】

售票資訊

預售票：即日起至2026年2月2日23時59分截止

★搶先買預售票可兌換【書展X湛盧咖啡】聯名濾掛式咖啡包

展期票：2026年2月3日日至2月8日

售票通路

ibon 機台/售票系統

Klook 售票系統

現場購票：僅展期6天於世貿一館

（信義路）18號門票亭、1號門票亭

（市府路）7號門票亭

★每日閉館前一小時停止售票

2026書展沒有提供交通卡(悠遊卡、一卡通)刷卡入場服務

▲2026台北國際書展票價。（圖／取自台北國際書展官網）

⭐2026台北國際書展主題：泰國主題國 CreaTHAIvity 泰式創意生活

2026台北國際書展以「CreaTHAIvity｜泰式創意生活」為主題，融合創意與泰國文化精神。泰國主題國館核心展區規劃「泰國文學精選展」，集結來自37家泰國出版社與內容單位的策展選書，涵蓋小說、童書與繪本、漫畫、推理、恐怖、BL／GL、回憶錄、歷史、政治與非虛構書寫等多元類型。

插畫與圖像敘事也是泰國主題國館的重要展出內容。「插畫展區：泰式生活風景」由多位泰國插畫家透過創新的視覺敘事，重新詮釋泰國身分與日常生活樣貌，呈現富有當代感的泰式美學，並展現圖像創作在泰國文化表現中的多元可能。

▲2026台北國際書展於2月3日至8日在台北世貿一館登場。（圖／取自台北國際書展官網）

⭐2026台北國際書展：文化部推出「平日門票全額抵用金」

2月3日至2月8日在台北世貿一館登場的台北國際書展，文化部表示，為鼓勵大家把握機會在平日多逛幾次書展，於今年書展期間，推出「平日門票全額抵用金」，2月3日至6日（星期二至五）在書展現場消費，不限金額、品項可一次性全額抵用，使用張數不限，但不得找零、轉售，遺失不補發，隔天使用、複印、翻拍或毀損者無效，也不得兌換現金；使用全額抵用金券時，仍可取得全額發票。

今年文化幣除了13至22歲全面發放1200點外，文化部在書展期間更推出3大優惠，鼓勵青少年把握機會使用文化幣購書。

🔴18至22歲文化幣帳戶餘額超過100點者，可憑文化幣免費入場（未滿18歲持身分證或其他可證明文件免費入場）。

🔴所有領有文化幣的青少年於書展現場以文化幣消費，「使用2點送1點」，1200點最高可加碼至1800點。

🔴書展期間於展內攤位使用文化幣，不限金額即可獲得代表書店及出版業的「故事共鳴」徽章；書展期間也能挑戰APP「快閃任務」，展內攤位消費累計達600點文化幣，即可獲得「瞬行制霸」的書展限定徽章。

⭐重量級卡司吉本芭娜娜、泰國BL人氣作家 齊聚台北國際書展

今年書展集結各領域重量級卡司，從「泰星來襲」Paul Adirex、威拉蓬．尼廸巴帕、皮塔．林家倫拉，到引爆話題的「BL熱潮」泰國BL人氣作家Prapt、Cali、MTRD.S；「國際聚焦」更邀來韓國繪本天后白希那、美國當代重要作家安東尼．馬拉、日本文壇指標吉本芭娜娜、韓國傳奇導演作家千明官等。

國內陣容包括「文學巨星」白先勇、蔣勳、駱以軍、夏曼．藍波安齊聚一堂；「跨界風雲」吳淡如、謝哲青、方念華、詹慶齡、小冬瓜話題滿滿；「全能藝人」陶晶瑩、許瑋甯、連俞涵、曾寶儀、孫翠鳳、唐美雲等接力登場。

▲2026台北國際書展追星路線圖。（圖／取自台北國際書展官網）

⭐3大主題館：菜市場童書主題館、AI數位主題館、一起追星吧台灣漫畫館

今年的主題展館及書區策展，從公民書區的塞車、轉運站、青紅燈，到文學書區的旅行文學主題、以菜市場為主題的童書主題館、運用AI科技的數位主題館，還有帶著大家一起追星的台灣漫畫館。

童書主題館以人們所熟悉的「菜市場」為策展靈感，打造充滿人情味與想像力的「閱讀市集」，親子可透過「採買」的方式，自由組合屬於自己的閱讀書單。



世貿一館2樓展出的數位主題館以「聲音」為核心，參觀者可透過朗讀、吟誦或對話，將自己的聲音以AI語音辨識與影像生成技術，即時轉譯為獨特圖像，象徵知識在數位世界的生成與累積，共創「來自我與書本的聲音」。



文化內容策進院策劃的台灣漫畫館，以「一起來追星吧！」為主題，於展場打造星光閃耀的台漫舞台，邀請讀者像追星一樣追漫畫。館內設置數位漫畫體驗區，集結CCC追漫台、LINE WEBTOON！、MOJOIN、Renta！亂搭等4大平台，呈現多元風格的熱門網漫作品。

▲童書主題館以人們所熟悉的「菜市場」為策展靈感。（圖／取自台北國際書展官網）

▲2026台北國際書展展場地圖。（圖／取自台北國際書展官網）

2026台北國際書展相關資訊皆可上官網查詢

更多 NOWnews 今日新聞 報導

國片榮景再現去年票房成長四成 文化部公布大航海計畫首波補助

今年起文化幣擴大發！文化部完整使用攻略公開、手把手教學怎麼領

台北國際書展平日門票可折抵消費 文化幣消費加碼贈點