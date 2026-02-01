吉本芭娜娜會書迷 韓繪本作家白希那首來台

（中央社記者邱祖胤台北1日電）台北國際書展將於3日在台北世貿一館登場，許多國內外知名作家齊聚，吸引讀者前來，其中日本作家吉本芭娜娜再度來台會書迷，韓國重量級繪本作家白希那、導演作家千明官也將抵台。

根據台北書展基金會發布新聞稿，今年書展集結各領域重量級卡司，主辦單位整理各項追星路線，其中隨著主題國泰國前來的「泰星來襲」路線，作家包括Paul Adirex、威拉蓬．尼廸巴帕（Veeraporn Nitiprapha）、皮塔．林家倫拉（Phitha Limcharoenrat）等人。

近年泰國在泰國引爆「BL熱潮」熱潮的推手、BL人氣作家Prapt、Cali、MTRD.S將在台現身會粉絲。

「國際聚焦」邀來韓國繪本天后白希那、美國當代重要作家安東尼．馬拉、日本文壇指標吉本芭娜娜、韓國傳奇導演作家千明官等人。

國內陣容同樣星光閃耀，「文學巨星」包括白先勇、蔣勳、吳明益、駱以軍、夏曼．藍波安等作家；「跨界風雲」則有吳淡如、謝哲青、方念華、詹慶齡；「全能藝人」由陶晶瑩、許瑋甯、連俞涵、曾寶儀、孫翠鳳、唐美雲等接力登場。

此外還包括「文青必追」楊双子、吳曉樂、陳栢青、不朽；「網紅說書」微疼、視網膜、「郝哥」郝旭烈、「不正常人類研究所」張修修、思維槓桿。

今年台北國際書展全球頂尖插畫家齊聚，主辦單位也推出「圖像魅力」路線，包括法國插畫家瑪嘉莉．呂榭（Magali le Huche），2025年獲安古蘭漫畫節大眾獎肯定的比利時漫畫家艾莉克斯．葛杭（Alix Garin），捷克插畫家妮可拉．洛戈索娃（Nikola Logosová）等人。

不僅國外大咖雲集，國內名家也不缺席，包括漫畫家阮光民、星期一回收日、謝東霖，以及插畫家周見信、林廉恩、陳沛珛等人。（編輯：龍柏安）1150201