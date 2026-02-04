吉本芭娜娜與曾寶儀對談 「父親」成共通話題

日本暢銷作家吉本芭娜娜4日在台北國際書展，與藝人作家曾寶儀展開一場溫暖對談。由於兩人都有知名父親，在父親光環下成長的經驗，讓彼此格外有感觸。吉本芭娜娜認為，父親教會她最重要的一件事，就是言行表裡如一；曾寶儀則分享，父親曾志偉忠於做自己的態度，成為她在人生探索過程中，一股能夠支持她做自己的力量。

吉本芭娜娜今年帶著《吹上奇譚》與《我與城市》中文版再度來到台北國際書展，與曾寶儀進行對談。兩人從父親的影響談起，延伸到旅行的意義，以及如何走過人生的傷痛與低潮，分享彼此的生命經驗，帶給現場讀者不少感動。

對談一開始，曾寶儀便透露，其實在書展前，兩人就曾透過共同朋友，在東京先見過一面。她笑說，能和偶像面對面一起吃飯，感覺相當夢幻。吉本芭娜娜則回憶，第一眼見到曾寶儀時，就覺得這個女孩看起來非常柔軟，卻有著堅強的意志力，對自己想做的事情相當堅持。

由於吉本芭娜娜的父親是日本知名詩人兼評論家吉本隆明，而曾寶儀的父親則是明星藝人曾志偉，兩人都在父親高知名度下成長，對彼此的處境心有戚戚焉。吉本芭娜娜表示，父親對她的影響並非來自藝文或出版領域，而是他待人表裡如一、真誠以對的態度，讓她獲益良多。

曾寶儀則坦言，自己確實花了不少時間，才走出父親的名氣，真正找到屬於自己的名字。她說，最感謝父親的一件事，就是「他生了我」，也認為曾志偉一生忠於做自己的狀態，雖然在她還是小孩子時覺得相當可怕，但後來反而理解，正是因為父親忠於做自己，彷彿也給了她一張生命的通行證，讓她有勇氣去做想做的事。

談到如何面對人生的傷痛與低潮，吉本芭娜娜指出，雖然人們常說時間能治癒一切，但首先還是要誠實面對自己究竟受了什麼傷，並正視它。她也提到，理解傷口的過程，可能會讓人感到更加疼痛與挫折，但仍要相信，人類的肉體本就具備痊癒的能力。

曾寶儀對此深表認同，並指出，人往往花了很多時間在否認自己受傷。她也提到，透過閱讀，可以讓人明白世界上還有許多人，正經歷相似的痛苦，幫助自己從不同角度穿越傷痛。這也是她認為寫作、閱讀與文字存在的必要性，能讓人不再孤單，並從中獲得力量。

談到新書《吹上奇譚》，吉本芭娜娜表示，該系列至今已累積四本作品，雖然閱讀門檻不低，但她希望透過故事，描寫一群看似弱小、處於邊緣的人，如何在彼此陪伴中，發揮出意想不到的力量。她也首度透露，自己上週才剛完成一段彷彿為整個系列收束的內容，未來是否會以總結篇或番外形式呈現，仍在思考中。