吉林全省及新疆2地初中小學生 將放5天「雪假」

（中央社台北30日電）中國繼浙江全省及廣東、四川、湖北、陝西省一些城市實施中小學「春秋假」後，新疆部分城市及吉林全省將先後於12月1日及3日起，針對初中及小學生各實施5天的「雪假」，比照「春秋假」被認為可帶動文旅市場，各以不同訴求帶動經濟。

澎湃新聞報導，新疆烏魯木齊市及阿勒泰地區日前率先宣布，兩地初中及小學（烏魯木齊包含高中）自12月1日至5日將全面放「雪假」。若加上前後相連的週休二日，這兩市的學生等於可放9天的「雪假」。

報導提到，「雪假」是新疆結合當地氣候特點推出的冬季假期政策，旨在鼓勵學生利用假期參與研學、運動會等活動，或與家人一同外出遊覽，「通過豐富的社會實踐促進身心健康發展」。

為因應「雪假」到來，新疆鐵路、民航等部門提前規劃，透過加開列車、加密航線、優化服務等多項舉措，全力保障冰雪旅遊出行需求。此外，非屬「雪假」區域的新疆伊犁哈薩克自治州、昌吉回族自治州也配合推出主題旅遊路線與冰雪賽事，提升遊客的出行體驗與消費品質。

至於吉林，吉林省文旅廳29日宣布，針對全省義務教育階段學生（初中及小學生），將12月3至7日設為「冰雪假期」，同時鼓勵全省勞工帶薪休假，並針對學生和家長頒布多項優惠政策，「努力推動冰雪運動普及與發展，繁榮冰雪市場」。

在「冰雪假期」期間，吉林初中及小學生憑醫保卡等有效身分證件，到指定滑雪場、滑冰場登記，每天可免費體驗1次含雪具的3小時冰雪活動，在遊覽全省冬季開放營運的A級旅遊景區時還可免首道門票。至於陪同的家長，也可享首道門票7折的優惠。

吉林省教育廳基礎教育處副處長楊銳表示，在該省「冰雪假期」期間，全省初中及小學校「不組織任何形式的課堂教學，不布置書面作業」，全力保障學生「充分享受假期時光」。（編輯：邱國強/謝怡璇）1141130