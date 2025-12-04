吉林34歲男「跨縣狂殺」傳奪9命！嫌逃亡視訊嗆警「抓不到我」

34歲姚姓男子涉嫌在松原市長嶺縣及白城市通榆縣犯下多起隨機殺人案，外傳已造成至少9人死亡。（圖／翻攝自李老師不是你老師X）





中國吉林省近日連續發生多起隨機殺人案件，34歲姚姓男子涉嫌在松原市長嶺縣及白城市通榆縣犯下多起隨機殺人案，外傳已造成至少9人死亡。警方已發布協查通報進行追捕，但至今未公布案情細節，而姚男潛逃期間竟還與友人視訊，甚至譏諷警方「 他們（警方）定位也找不到我」。

根據《極目新聞》報導，通榆縣公安2日發布協查通報指出，松原市長嶺縣發生連續殺人事件，姚姓男子為重大嫌疑人。通報公布嫌犯身高、髮型與身著黑衣黑褲等特徵，呼籲民眾提供線索。然而，警方對案情細節保持緘默，引發民間大量揣測，網路上甚至流傳「長嶺縣7死、通榆縣2死」等說法，但均未獲官方證實。

松原市長嶺縣發生連續殺人事件。（圖／翻攝自李老師不是你老師X）

多名知情人士透露，姚男多次因竊盜入獄，是地方看守所的「熟面孔」。他今年6月才出獄，曾向獄友表示欲前往南方打工，但不久後疑似再度犯案。有說法指出，他疑似入室行竊時被屋主撞見，在試圖逃離過程中傷人，意識到罪刑加重後萌生「殺一個也是死，不如多殺幾個」念頭。

一名知情人士表示，姚男在長嶺縣犯案後，12月2日又在通榆縣再度行兇，隨後逃往乾安縣。當地村民形容，警方展開大規模搜捕，部分居民因恐慌選擇夜間結伴在公共場所過夜不敢返家，多個單位與學校也緊急發布安全提醒。

知名網紅「李老師不是你老師」昨（3）日在社群平台X上發布一段疑似嫌犯與友人視訊畫面。影片中，姚男神情輕鬆，稱「讓他們找去吧，能活一天算一一天，能苟一天算一天」之後還說，「我現在身上都備著2、3把刀，沒事」，更譏諷警方無法定位其位置。影片曝光後引發中國網友強烈不滿，批評其態度囂張，也質疑警方無法定位的說法。

另一名知情人士林剛（化名）回憶，姚男在看守所期間「能說會道、處事圓滑」，但家庭背景坎坷，父母早逝、未婚，身上還有明顯刺青。林剛在案情曝光後曾試圖聯繫他勸其自首，但訊息隨即被刪除，疑似遭對方封鎖。

截至目前，吉林省警方僅回應「仍在追捕中」，尚未公布確切死傷數與犯案動機。案件持續發酵，地方社會高度戒備，相關情況有待官方進一步說明。

