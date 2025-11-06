吉澤亮為全裸演《吸血鬼》瘋狂操肌 性感獻唱飆到破音

記者潘鈺楨報導／改編自人氣漫畫的年度瘋狂吸血鬼爆笑喜劇《電影版吸吸吸吸吸血鬼》，由近期在台灣票房破千萬的《國寶》男主角「吉澤亮」領銜主演。他在日本憑藉《國寶》晉身「百億票房男星」之後，繼續展現變色龍演技，於片中徹底解放肉體，瘋狂演繹中二吸血鬼「森蘭丸」。

為了詮釋日本難得一見的吸血鬼角色，他相當重視外型要貼近原作，並符合自己的身體線條，因此他自主對造型提出細緻要求，從服裝、耳朵大小到頭髮長度都非常講究。由於他所飾演的吸血鬼「森蘭丸」，在漫畫中擁有結實好身材，片中他也有多場澡堂泡澡戲，甚至還要透過大銀幕全裸演出，為此他特地增肌重訓。

廣告 廣告

想到抵達拍攝現場之後，看見飾演「肌肉腦老大」的肌肉男明星關口Mandy，立即被他一身健壯肌肉給嚇到，直呼：「蘭丸在原作中就已經是身材很好的角色了，我知道我必須保持身材，但當我看到關口的肌肉時......我顯得很瘦弱......簡直絕望！」他也開玩笑喊：「看起來有點悲傷呢！」兩人在戲外也時常討論健身話題，吉澤亮更喊話：「想成為少數能舉起100公斤的人之一！」

由於《電影版吸吸吸吸吸血鬼》角色眾多，導演濱崎慎治為了讓他們的出場更加有趣，因此採用音樂劇或饒舌等音樂形式，將對該角色的說明融入歌曲當中。吉澤亮也為此開口獻唱角色專屬歌曲，更花費多時練唱，他回憶：「這首歌承載森蘭丸過去的人生與對李仁的情感，所以我很注意要用『森蘭丸』的聲音詮釋，包括呼喚名字的語氣與情緒。」

一提到困難之處，他也自爆：「音太高了！我一邊唱，一邊覺得根本唱不上去，結果錄了好多次，聲音破了又破，一直唱到我音上去為止，真的是相當艱難的錄音過程！」而歌曲成品的帥氣程度，也讓他特別向觀眾呼籲：「整首歌很帥，我很喜歡，但特別是唱到李仁的部分，我充分表現森蘭丸對李仁血液的渴望。希望大家一定要仔細聽，這應該是我生涯中第一次唱歌唱得那麼性感！」電影將於11月7日在台上映。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 潘鈺楨／報導