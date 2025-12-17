吉澤亮《國寶》殺進奧斯卡前15強！ 阿湯哥包場認證：一定要在大銀幕看

《國寶》入選奧斯卡最佳國際影片短名單。傳影互動提供

奧斯卡主辦美國影藝學院台灣時間今（17）日凌晨公布第98屆奧斯卡金像獎初選名單，其中備受全球影迷矚目的「最佳國際電影」15強正式出爐。由李相日執導、吉澤亮主演的年度話題電影《國寶》成功代表日本闖進短名單，成為本屆奧斯卡季的一大話題。

《國寶》重金打造華服，以歌舞伎美學入選「最佳化妝與髮型設計獎」名單。傳影互動提供

今年最佳國際電影競爭激烈，名單不乏來自國際三大影展的重量級強片，包括坎城金棕櫚獎《只是一場意外》以及威尼斯影展評審團大獎《欣德之聲》，好評不斷的台灣代表《左撇子女孩》也在其中脫穎而出。即使《國寶》未在前哨戰獎項中占上明顯優勢，仍獲得學院高度肯定，更一舉入選「最佳國際影片」與「最佳化妝與髮型設計獎」兩項名單。

《國寶》自日本上映後掀起現象級觀影熱潮，票房不斷刷新紀錄，累積突破173.7億日圓，正式超越《大搜查線2：封鎖彩虹大橋！》登上日本真人電影影史票房冠軍，更成為日本2025年最賣座的「非動畫」電影。台灣上映後同樣表現亮眼，票房累積突破新台幣3700萬元，展現超越國際的市場吸引力。

《國寶》以日本歌舞伎為背景，描寫橫跨半世紀的極致求藝人生。傳影互動提供

近期《國寶》團隊積極展開美國奧斯卡宣傳行程，更驚喜傳出剛獲終身成就獎的好萊塢巨星「阿湯哥」湯姆克魯斯親自包場觀影、公開力挺的消息。湯姆克魯斯大讚《國寶》是「一定要在大銀幕觀賞的特別之作」，並盛讚導演李相日才華洋溢，讓同台的李相日忍不住說：「這真的是湯姆克魯斯本人嗎？」讓全場影迷笑翻，也成功為《國寶》在國際影壇增添不少話題聲量。隨著奧斯卡評選進入關鍵階段，提名名單預計於明年1月22日公布，頒獎典禮則於3月15日在洛杉磯舉行。《國寶》能否再闖下一關，備受影迷高度關注。

《國寶》改編自芥川獎作家吉田修一的生涯代表作，以日本華麗卻殘酷的歌舞伎世界為背景。描述出身黑道世家的喜久雄（吉澤亮 飾），被歌舞伎名門花井半二郎（渡邊謙 飾）收養，在戰後動盪的時代中，與花井家繼承人俊介（橫濱流星 飾）一同踏上追逐「人間國寶」的巔峰人生。本片現正於台灣上映中。



