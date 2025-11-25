吉爾特伯格攜北市交 打造蕭斯塔科維契雙協奏曲之夜
力晶文化基金會與新象．環境．藝之美文創將於12月26日推出「吉爾特伯格的蕭斯塔科維契」音樂會，邀請莫斯科出生、以詮釋俄派作品著稱的鋼琴家鮑里斯．吉爾特伯格（Boris Giltburg）與法國指揮家亞歷山大．布洛許（Alexandre Bloch）攜手台北市立交響樂團，呈現一場穿越青春、歷史與政治陰影的「蕭斯塔科維契雙協奏曲之夜」。
2025年，適逢作曲家—蕭斯塔科維契 (Dmitri Shostakovich, 1906-1975) 逝世50週年，與新象藝術合作多年的鋼琴家吉爾特伯格對該作曲家有獨到的見解，尤其是吉爾特伯格錄製過一張專輯，鋼琴協奏曲第一號、第二號都收錄了，是很難得的版本。本次音樂會，他也將在單場中完整演出這兩首協奏曲。
其中最受矚目的《第一號鋼琴協奏曲》，編制獨特，由鋼琴、獨奏小號與樂團共同完成。新象特別邀請北市交小號代理首席魏廷安擔綱獨奏，與吉爾特伯格進行一場「瘋狂的雙人舞」。
魏廷安表示，演出該曲子確實有壓力，他有留學法國背景，法式音色與俄派傳統強勁、風力十足的小號音色截然不同，他將以個人詮釋創造「不同的色彩」。
樊曼儂回顧，1960 年代台灣因反共氛圍，當時蘇聯作曲家作品多遭限制，蕭斯塔科維契甚至被長期禁演。她說，蕭斯塔科維契不僅是鋼琴家、作曲家，也涉獵電影配樂、歌劇、芭蕾音樂，其作品背後暗藏的時代壓力，但如今，蕭斯塔科維契的作品已被平反，並在全球各地演出，成為音樂史上的重要人物。
她也回憶自己在 1980 年代前往日本的蘇聯音樂節，首度聽到僅 14 歲的紀新（Evgeny Kissin）演奏蕭氏第一號鋼琴協奏曲，尤其小號在作品中的戲劇性角色，以及銅管對話，令她印象深刻。此次能與北市交合作、並由魏廷安擔任獨奏，她直呼「非常期待」。
本場音樂會將以銅管輝煌開場的《節日序曲》揭序，接續鋼琴、小號與弦樂交鋒的《第一號鋼琴協奏曲》；下半場由明亮溫暖、獻給作曲家愛子的《第二號鋼琴協奏曲》轉化情緒；壓軸《第一號交響曲》則讓觀眾回到蕭斯塔科維契 19 歲時的青春宣言——鋒利、嘲諷、燃燒且真切，以最原始的創作能量為演出畫下句點。
