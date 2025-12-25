吉爾特伯格攜手布洛許、TSO 共譜《蕭斯塔科維契之夜》

記者黃朝琴／臺北報導

新象藝術主辦《蕭斯塔科維契之夜》26日臺北國家音樂廳登場，鋼琴家吉爾特伯格，攜手指揮布洛許、TSO北市交小號代理首席魏廷安，演出2首極艱鉅的第一、二號鋼琴協奏曲，北市交也將演出《第一號交響曲》，整場安排蕭氏從年輕到晚年的多元音樂。

新象藝術舉行鋼琴家吉爾特伯格抵臺記者會，藝術總監樊曼儂表示，適逢蕭斯塔科維契逝世50週年，這場音樂會其實源自鋼琴家吉爾特伯格的想法，他在莫斯科出生，對於俄羅斯音樂家有獨到的見解，尤其錄製過一張專輯，同時收錄蕭斯塔科維契第一號、第二號鋼琴協奏曲，可說很難得的版本。

廣告 廣告

樊曼儂提到，這場演出不僅是音樂饗宴，也是文化與歷史的回溯。蕭斯塔科維契在蘇聯專制體制下的創作命運，使其作品常在明亮旋律中藏有暗色密碼；吉爾特伯格與臺北市立交響樂團的詮釋，用意在喚起聽眾對那段歷史張力與人性複雜性的共鳴。

樊曼儂說明，《第一號鋼琴協奏曲》是蕭氏早期創作，採用獨特的編制，鋼琴、獨奏小號及弦樂團交鋒，鋼琴與小號對話，彷彿瘋狂的雙人舞，邀請北市交代理小號首席魏廷安，與吉爾特柏格共同演出。

她認為，魏廷安是一位非常優秀的銅管樂器演奏家，近年來樂團木管和銅管樂器的水準提升，相信這次音樂會將展現蕭斯塔科維契第一號鋼琴協奏曲的魅力，尤其是銅管樂器在其中的重要角色。

伊莉莎白國際鋼琴大賽冠軍、以色列鋼琴家吉爾特伯格表示，蕭斯塔科維契的創作生涯深受政治局勢影響，尤其在史達林體系攻擊下，徹底改變他的生活，某種程度上，兩首鋼琴協奏曲和第一號交響曲代表攻擊前的狀態，第二號交響曲則明顯是攻擊後的產物。

如果沒有史達林體系攻擊，蕭斯塔科維契會寫出什麼樣的作品呢？吉爾特伯格認為，在那一刻，我們失去了蕭斯塔科維契原本可能的創作方向，但我們卻獲得了他後來的音樂。」

吉爾特伯格提到，馬勒和猶太音樂的共存，這也是猶太音樂的一個重要特徵，亦即「克雷茲默音樂」。蕭斯塔科維契與這種音樂形式有著深刻的共鳴，在某些作品中，特別是第三號和第二號三重奏，他展現一種在邊緣行走的感覺，既有狂野的快樂，也潛藏著政治災難的可能性，隨時可能發生，就在你的一步之遙。

吉爾特伯格進一步表示，蕭斯塔科維契成功地將這種複雜的情感以音樂的形式表達出來，讓人深刻感受到他所經歷的歷史與個人掙扎。他的作品不僅是音樂的享受，更是對那個動盪時代的深刻反思。

針對媒體詢及，身為猶太人是否在國際演出時遭遇任何責難。吉爾特伯格表示，他只是在莫斯科出生，很小就離開，自己運氣還不錯，沒有親身經歷過這些困難，但有同事有過這樣的經歷。以色列交響樂團曾因抗議團體的行動中斷演出。他們在音樂生涯中經歷多次這樣事件，這完全是運氣使然，個人沒有遇到這些問題。

指揮布洛許表示，踏上國際樂壇演出，他從未因為猶太人身分，而遭遇任何責難，希望未來也不會。雖然德布西和瓦格納的作品中存在反猶太主義的元素，但作曲家與他們的音樂是兩回事，他不會將這些問題過度聯繫在一起。作為藝術家，應該專注於表達作曲家的情感，而不是將太多政治帶入音樂中。

布洛許還提到，音樂的情感往往是複雜的，以馬勒的作品為例，音樂中同時存在小調和大調，反映快樂與悲傷的交織。他認為，這種情感在當今社會中是必需的，儘管世界有時顯得瘋狂且可怕。他更喜歡在現實生活中與人面對面交流，因此越來越少使用社交網絡。他希望能夠永遠保持健康，並認為個人信仰應與其他事物區分開來。

新象藝術《蕭斯塔科維契之夜》，鋼琴家吉爾特伯格（中）、指揮布洛許（右二）、北市交小號代理首席魏廷安（左二）同台共演。（記者黃朝琴攝）

魏廷安是傑出銅管樂器演奏家，即將攜手鋼琴家吉爾特柏格，共同演出蕭斯塔科維契《第一號鋼琴協奏曲》。（記者黃朝琴攝）

伊莉莎白國際鋼琴大賽冠軍、以色列鋼琴家吉爾特伯格，將1場連續演奏2首極為艱鉅的協奏曲，施展對蕭斯塔科維契扎實演繹力。（記者黃朝琴攝）

指揮家亞歷山大．布洛許領軍，帶來一場以蕭斯塔科維契為名的光影旅程，整場安排蕭氏從年輕到晚年的多元音樂。（記者黃朝琴攝）

新象藝術舉行《蕭斯塔科維契之夜》演奏家抵臺記者會，與媒體分享曲目。（記者黃朝琴攝）