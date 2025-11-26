吉爾特伯格音樂會 刻劃極權政治下如何「活著」

（中央社記者趙靜瑜台北26日電）伊莉莎白女王國際鋼琴大賽冠軍鋼琴家吉爾特伯格將再度訪台，帶來前蘇聯作曲家蕭斯塔科維契的第一號及第二號「鋼琴協奏曲」，透過他的樂音演繹，刻劃蕭氏如何在極權政治下「活著」。

鮑里斯‧吉爾特伯格（Boris Giltburg）1984年出生於莫斯科，後來舉家遷居以色列，即使如此，俄羅斯文化、語言、文學與音樂仍然貼近他的心。吉爾特伯格2011年拿到以色列魯賓斯坦國際鋼琴大賽第2名及最佳協奏曲獎；2013年拿到伊莉莎白女王國際鋼琴大賽冠軍，從此踏上職業音樂家之途。

新象藝術總監樊曼儂對媒體表示，這場紀念蕭斯塔科維契逝世50周年音樂會理念源於鮑里斯‧吉爾特伯格，他希望透過這場音樂會讓蕭斯塔科維契（Dmitri Shostakovich）的音樂回歸於「人」，透過他的琴音詮釋，感受蕭斯塔科維契如何在極權政治的操弄之下活出自己，用音樂為自己的信仰辯護。

樊曼儂回憶1960年代台灣的音樂氛圍，由於反共抗俄的政治情勢，雖然當時仍能聽到柴科夫斯基（Pyotr Ilyich Tchaikovsky）和林姆斯基‧高沙可夫（Nikolai Rimsky-Korsakov）的音樂，但蕭斯塔科維契和普羅柯菲夫（Sergey Sergeyevich Prokofiev）這兩位重要的蘇聯作曲家卻被禁演，當時蘇聯藝術家也無法來台。

樊曼儂說，蕭斯塔科維契不僅是鋼琴家和作曲家，還能創作電影配樂、歌劇和芭蕾舞劇，他一生絕大部分時間留在蘇聯，卻能聲名遠播到西方樂壇；迫於政治情勢，他創作時加入了音樂的密碼，得以留下更多的自我表露，也用樂音記錄了當時極權政治的氣氛。

這次要演出的蕭斯塔科維契「第一號鋼琴協奏曲」樂曲中鋼琴與小號的對話彷彿瘋狂的雙人舞。蕭斯塔科維契巧妙運用他特有的和聲編排展現深沉的俄式憂鬱，原本熟悉的旋律片段轉化為諷刺的語言。這場音樂會將由台北市立交響樂團代理小號首席魏廷安擔綱演出。

「第一號鋼琴協奏曲」鋼琴與小號之間的互動，不僅是音樂上的對話，更是個體與集體、藝術與政治、表象與真實之間的辯證。這正是蕭斯塔科維契作品在世界各地廣為流傳的原因，蕭斯塔科維契的音樂不僅是音樂，更是一個時代的見證與反思。

「吉爾特伯格的蕭斯塔科維契鋼琴雙協奏曲之夜」音樂會將於12月26日演出，地點在台北國家音樂廳，由亞歷山大．布洛許（Alexandre Bloch）指揮北市交演出。其他曲目還包括蕭斯塔科維契的「節日序曲」與「第一號交響曲」。（編輯：張銘坤）1141126