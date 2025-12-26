吉田榮作《情迷聖誕夜》出自她手！王牌編劇77歲辭世 還當過10年相撲委員

名編劇內館牧子已低調辦完告別式，死訊今天才曝光。翻攝X@livedoornews

日本重量級編劇內館牧子今（26日）傳出已於17日因急性左心衰竭辭世，享壽77歲。告別式已由親屬低調舉行。

內館牧子早年曾是上班族，30多歲毅然轉職投入編劇創作，1987年以電影《BU・SU》踏入影視圈。1990年，她以吉田榮作主演的《情迷聖誕夜》打開知名度，1993年再憑以相撲界為背景的NHK晨間劇《力與美》掀起熱潮，不僅深受觀眾喜愛，也讓她拿下第1屆「橋田賞」，正式站穩日本國民編劇地位。

吉田榮作主演的《情迷聖誕夜》由內館牧子執筆。翻攝TBS

內館牧子跨界寫書、鑽研相撲

除了擅長描繪男女情感糾葛，內館牧子在家庭喜劇的掌握上同樣細膩。年過70後她埋首於小說創作，2015年起陸續出版《退而不休》、《反正都快死了》等小說，2020年底又出版了《如果有來生》，被讀者稱為「熟齡三部曲」，不僅暢銷甚至改編成戲劇或電影，持續引發共鳴。

此外，從小就熱愛相撲的內館牧子，更是日本第一位相撲協會的女性橫綱審議委員，任內期間曾針對橫綱朝青龍的品格問題直言不諱。

今她辭世的消息傳出，日本相撲協會理事長八角也發聲明悼念：「內館女士自2000年起，約10年間擔任橫綱審議委員會委員，以犀利而溫暖的視角支持大相撲發展。她不僅透過《力與美》等作品，將相撲的魅力廣泛傳達給社會大眾，後年更於研究所鑽研相撲史，深愛大相撲的傳統與文化，並對其傳承展現高度理解。對於她過去所做的巨大貢獻，謹致上最深的感謝，並誠摯祈願她安息。」



