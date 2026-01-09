吉田王留美捐贈繪本手稿紀錄家族跨世代情懷 北門圖書館提供借閱及導讀

日本繪本畫家吉田女士將其著作繪本手稿贈予北門區公所，由區長林建男代表接受。（記者李嘉祥攝）

▲日本繪本畫家吉田女士將其著作繪本手稿贈予北門區公所，由區長林建男代表接受。（記者李嘉祥攝）

臺南市北門區圖書館9日舉辦一場別具意義的捐贈典禮，日本繪本畫家吉田王留美女士將其著作「阿祖的搖椅」繪本手稿贈予北門區公所，由區長林建男代表接受；南鯤鯓代天府也捐助善款購書贈予區內各小學，期盼讓區內學子透過書籍瞭解自己的故鄉，並將這份愛繼續擴散發揚。

此次捐贈起源於吉田女士對曾祖父陳三吉先生的祖孫之情。陳三吉先生為北門在地人士，曾擔任過北門庄長等要職，吉田女士懷著對曾祖父深切的思念之情創作了「阿祖的搖椅」一書，刻劃跨越世代與海洋的祖孫情，以及對家鄉濃烈的鄉愁，不僅傳遞深刻情感記憶，也啟發對歷史和歸屬的探索。

捐贈典禮在北門國中直笛隊悠揚樂音吹奏中拉開序幕，交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處管理課長王純玲、南鯤鯓代天府財務組長吳易銘、北門區前區長曾榮嘉、在地文史工作者黃文博校長、陳金華老師及北門區各里里長、校長、書畫家李國殿老師均出席。

林建男區長表示，「阿祖的搖椅」繪本手稿捐贈不僅是圓滿吉田女士家族故事，更是乘載跨越時空的心意，代為闡述在特定時空背景下，某些人們對於未竟出口卻深植心中的愛與鄉愁，亦代表著傳統儒家與愛的精神之世代傳承；雖然陳三吉先生在人生的終曲，因為某些歷史因素無以回到故鄉，但吉田女士帶著緬懷曾祖父的心情回到曾祖父的故鄉北門，捐贈書籍手稿予區公所，亦象徵著其曾祖父「再見家鄉」。

林建男區長指出，北門區圖書館亦配合規劃「吉田王留美主題系列活動」，除有「阿祖的搖椅」繪本可供借閱，還有志工媽媽說故事的繪本導讀，亦將繪本手稿陳展於館內主題閱讀角，歡迎讀者於31日前到北門區圖書館共赴一場閱讀與藝術的心靈饗宴。