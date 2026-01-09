吉田瑠美手繪稿贈阿祖故鄉北門

日本畫家吉田瑠美捐繪本手稿，由北門區長林建男（右）代為接受，讓阿祖再見家鄉。(記者盧萍珊攝)

記者盧萍珊∕北門報導

日本繪本畫家吉田瑠美乘載著曾祖父陳三吉的返鄉心願，去年八月出版《阿祖的搖椅》繪本，九日將書中十九幅畫作手稿捐給北門區公所收藏，讓愛鄉、思鄉的阿祖以另一種形式「再見家鄉」。

捐贈儀式九日在北門圖書館舉行，由北門區長林建男代表接受。林建男指出，吉田瑠美的曾祖父陳三吉出生於一八九七年，是北門人，曾於一九三四年到一九四二年間擔任台南州北門庄長，在一九七０年赴日，因故未能返台。

吉田瑠美憶及往事，二歲時總是坐在阿祖膝上，一起搖著搖椅遠望窗外，阿祖個性溫和，寡言而慈祥，深愛台灣，卻因白色恐怖無法返台。為能延續阿祖的遺願，瑠美的父親曾在一九九六年帶著兒女回台，前往北門區想尋找故居及回憶，但因資料散失一無所獲。

南鯤鯓代天府購得七十本繪本送給轄內的國小典藏，期學子透過書籍了解家鄉故事。（記者盧萍珊攝）

瑠美在二０一二年再度來台，或許是血緣關係，對台灣很懷念也感到幸福；二０二二年弟弟藤井道人來台拍電影擔任導演，瑠美配合電影在台南多處取景、畫壁畫，再度踏上這片土地，心中激動不已。

為連結阿祖，瑠美花費一年時間，來到北門找尋創作素材，利用二個月完成繪本的十九幅畫作，內容刻劃祖孫情及對家鄉濃厚的鄉愁，這也是第一本與台灣有關的繪本，捐出手稿是希望阿祖可以再見家鄉。

南鯤鯓代天府特別購得七十本繪本送給轄內的國小典藏，期學子透過書籍了解家鄉故事，將愛持續擴散，九日贈書由各校校長代表接受。

北門圖書館一月也規劃「吉田瑠美主題系列活動」，館內除有主題閱讀角，也能借閱繪本，另安排志工媽媽說故事導讀。