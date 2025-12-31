吉田直樹2025年最推《羊蹄山戰鬼》！預告2026年《FF14》將有大量資訊

《Final Fantasy 14》（FF14）製作人吉田直樹（Yoshi-P），最近通過外媒 4Gamer 年末專訪，對 Sucker Punch 開發的開放世界續作《羊蹄山戰鬼》（Ghost of Yotei）給出非常高的評價，甚至表示這是他 2025 年最喜愛的作品。

明年 FF14 將會有更多消息。（圖源：Final Fantasy 14）

吉田直樹在訪談中透露，雖然過去一年體驗了許多不同的遊戲，但只要一有空閒時間，甚至到現在，他都會打開《羊蹄山戰鬼》來玩。他指出，這款遊戲在技術、製作水平上讓他獲益良多。尤其是出身於和遊戲背景相同北海道的吉田，他身為滑雪愛好者經常造訪二世谷，對於羊蹄山的景色印象深刻，大讚遊戲對這份美景的完美重現。

而分享到 2026 年的展望時，吉田直樹感謝了所有光之戰士和玩家們，在 2025 年對 Square Enix 和《Final Fantasy》系列的支持！並預告2026 年，他們將會以《FF14》為主，為了更進一步的飛躍，開發與營運團隊將團結一致，預計從春季開始陸續公開更多資訊。