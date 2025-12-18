吉祥物「獨角獸tibit」亮相！創新板展現新氣象 鏈接全民衝刺亞洲那斯達克目標

臺灣資本市場迎來全新篇章，首個原創IP正式亮相！證交所推動創新板不遺餘力，暨11月發表創新板吉祥物「獨角獸tibit」、推出第一組LINE貼圖，12月起更把tibit帶到台北101大樓，邀請民眾近距離感受臺灣資本市場的蓬勃能量，打造屬於臺灣的創新獨角獸孵化機制。

打造臺灣創新獨角獸孵化機制

臺灣具備全球最完整、最具競爭力的半導體、AI及資通訊產業供應鏈，成為創新加速成長的沃土。創新板自2021年7月開板以來，效法美國那斯達克精神，以市值為核心、不以獲利為要件，為積極布局國際市場的前瞻企業，提供國際化的上市條件，被定位為「獨角獸的專屬跑道」。

創新板不僅獲得最高層級的政策支持，更採取國內外並進的發展策略。對此，證交所提供專責窗口輔導、ESG與IR建置協助、國際陪跑與海外布局、IR議合平台強化曝光等一條龍專屬服務，以涵蓋上市前、中、後的全方位支持，協助前瞻企業順利銜接資本市場，為其鋪設通往資本市場的「最後一哩路」。其中，今年更被視為創新板成長與蛻變的關鍵一年。

今年以來，創新板已啟動多項重大改革，包括全面取消創新板合格投資人限制，大幅提升市場流動性；接著，金管會推動「亞洲創新籌資平臺」，以吸引讓更多優質國內外企業有機會在台掛牌；從11月17日起，也開放創新板股票當沖交易，不僅讓市場更為活絡，更有利於強化創新板的能見度。

獨角獸tibit初亮相，拉近資本與生活的距離

為了讓更多人認識創新板，證交所特別打造創新板全新IP「獨角獸tibit」。可愛吸睛的外型兼具科技感與親和力，主色「電光銀灰」呈現理性和未來感，而額前紅色的獨角則象徵自信、創新，更是能量的匯聚點，代表臺灣創新將「嶄露頭角」。

▲創新板全新吉祥物「獨角獸tibit」躍台北101的6樓天台，成為最新打卡地標。（圖片來源：臺灣證券交易所）

有趣的是，tibit還被賦予親民的人設，是一位8月21日出生、喜歡珍珠奶茶和鹹酥雞的獅子座寶寶，讓生硬的政策方向、產業布局等議題跳脫嚴肅框架，迅速拉近和民眾的距離，也讓創新精神融入社會與生活。

而獨角獸tibit的推出不只是形象升級，更作為創新板的精神代表。紅寶石獨角意喻市場脈動感應系統，代表創新板鎖定的前瞻產業公司；獨角獸意象也明確傳遞出臺灣跨領域創新的強大實力，向全球創投、私募基金與高成長企業展現臺灣堅實的政策支持和資本機會。

tibit走入大眾視野，全民衝刺「亞洲那斯達克」

獨角獸tibit將以更貼近日常的方式走入大眾視野。11月底以「嶄露頭角tibit」為主題的LINE動態貼圖上線，12月初tibit裝置藝術也登上台北101，成為最新的台北城市地標，展期從12月4日至12月28日。

未來tibit還會在全台各地角落亮相，以不同形式與你我近距離互動。想掌握tibit的最新行蹤，只要鎖定「臺灣證券交易所」官方臉書粉絲專頁，即可第一時間取得活動資訊，不錯過任何與tibit相遇的驚喜瞬間。

▲臺灣證券交易所推出以「嶄露頭角tibit」為主題的16張動態LINE貼圖，可愛又吸睛。（圖片來源：臺灣證券交易所）

獨角獸tibit的亮相，不只是創新板形象升級，更象徵臺灣資本市場支持創新的堅定決心。同時也宣示創新板將持續以打造「亞洲那斯達克」為目標，讓臺灣成為國際新創企業首選的掛牌平台，成為孕育下一代獨角獸的重要孵化基地。

