吉祥物蔡昌憲發威！《大濛》票房邁入3千萬大關 退休教師砸50萬送票

【緯來新聞網】導演陳玉勳新片《大濛》上映2周票房持續升溫，本周將突破3千萬元大關，討論度更是破表，許多影迷攜家帶眷進戲院，甚至有觀眾高齡95歲的長輩重回時代的記憶，直到亮燈都還坐在位置上靜靜落淚，激動情緒久難平復。

柯煒林（左）在片中被蔡昌憲收買並哄騙。（圖／華文創提供）

近日社群平台有老師發文表示，「敝校退休老師準備50萬元要請全校師生看《大濛》」，還有同事在自己任教的班上加碼「吃爆米花就算他的」，用行動證明對電影的喜愛；也有不少店家自主性發起「憑《大濛》票根享折扣」活動。



《大濛》今（8日）公開「走囉篇」花絮，透過榮獲金馬獎最佳美術設計的王誌成，分享美術組用心還原民國40年代台北榮町大街的過程，透過各式陳設、搭景去做還原，手稿上密密麻麻的筆記，全是極力考究歷史的證明。實景場地遍及台南、嘉義做拍攝，其餘則透過搭景來做呈現，「阿霞」9m88透露：「美術組做的陳設，讓我們很快的進入到那樣的狀況。」

蔡昌憲從影生涯第一次被賜死。（圖／華文創提供）

陳以文飾演的特務頭子「范春」、票房吉祥物蔡昌憲飾演特務「李二雄」，吸睛程度也不遑多讓，兩人在詮釋特務角色上，不只在眼神動作下足功夫，連特務的背景、心理狀態都認真做足功課。



柯煒林、陳以文、蔡昌憲在片中有一場刺殺動作戲，這場大亂鬥從二樓打到一樓，三人事先上了動作訓練課，柯煒林從樓梯邊一路爬到門口，被陳以文拖住跨坐壓制，除了激烈拉扯還要死命抵抗陳以文開槍，兩人拍攝時親自上陣，耗費大量體力。



這是蔡昌憲從影以來第一次「領便當」，最困難是「擺姿勢」，笑喊：「因為我的頭靠牆、腳有點扭曲，身體要卡在一個位置上，是滿特別的體驗。」《大濛》全台熱映中。

柯煒林（下）被陳以文跨坐壓制。（圖／華文創提供）

