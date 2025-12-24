吉祥物「脈脈」立大功！大阪世博收支驚喜逆轉勝 盈餘上看370億日圓

受惠於官方吉祥物「脈脈」周邊商品銷售強勁，整體營收「由虧轉盈」。（本刊資料照）

日本國際博覽會協會（世博協會）今（24日）在東京都內召開理事會，針對10月落幕的大阪關西世博會進行財務報告。報告顯示，儘管門票銷售未達預期目標，但受惠於官方吉祥物「脈脈」周邊商品銷售強勁，整體營運收支預計將出現320億至370億日圓（約新台幣64.4億至74.5億元）的盈餘。

根據統計，本次世博會最終門票銷量為2,225萬1,054張，與最初設定的2,300萬張目標仍有微小差距。回顧開幕前的財務規劃，當時預估營運所需的人事及宣傳費用總計達1,160億日圓，並計畫由門票收入負擔8成支出，其餘2成則依靠周邊商品補足。如今在商品熱賣的帶動下，成功轉虧為盈並創造可觀利潤。

廣告 廣告

針對這筆高達數百億日圓的盈餘，日本政府、大阪府及大阪市的相關代表將於明天（25日）在東京舉行「成果驗證委員會」，共同商討這筆款項的後續活用方案，以確保世博會的經濟效益能得到妥善發揮。

更多鏡週刊報導

日本紅十字會狂出包！不只二手針頭抽血 調查報告揭歷年廢棄逾3600袋血液

比股市還賺？美國網紅喊賣「寶可夢稀有神卡」 拍賣價估飆3.7億元

寶雅分店只隔30公尺！官方揭曉粉紅、桃紅招牌差異 網笑：進去都會散財