吉祥物 HUGO 兩歲生日派對！親子同樂帶旺埔里農業觀光

【警政時報 薛秀蓮／南投報導】南投埔里昨日(11/23)舉辦一場別開生面的吉祥物生日派對，可愛的「HUGO」迎來兩歲生日，吸引眾多親子家庭熱情參與，為在地農業觀光注入溫馨與活力。

吉祥物HUGO現身帶動跳，炒熱活動現場氣氛（圖／豐年靈芝菇類生態農場）

這場活動由埔里在地知名景點豐年農場主辦，並以HUGO帶領暖身操揭開序幕，小朋友隨著音樂與吉祥物一起律動，現場氣氛迅速升溫。隨後登場的採菇體驗廣受歡迎，孩子們手提小籃走進菇舍，親手採下可帶回家的新鮮香菇。現場還設有菇類知識闖關遊戲及專業人體彩繪，寓教於樂的設計讓親子在遊戲中認識自然、生態與農業文化。最後，全體來賓齊唱生日歌並合照留念，為HUGO的生日畫下歡樂句點。

「這是我們第一次帶孩子來豐年農場，沒想到活動這麼豐富，連大人都玩得很開心。」一位來自台中的家長分享，他們特地提前報名參加，並順道安排埔里一日遊，造訪在地美食與文創店家。

家長與孩子一同將親手採收的菇菇細心包裝，親子間的合作互動，為農場體驗增添更多溫暖記憶。（圖／豐年靈芝菇類生態農場）

業者表示，豐年農場長期以親子導向活動為核心，透過靈芝與菇類主題設計，推動融合教育與休閒的農業體驗。平時也提供採菇導覽、親子DIY手作、菇類主題小學堂等多元內容，深受家庭旅客喜愛。

農場方面指出，隨著體驗式學習備受重視，農業觀光已從傳統走馬看花轉向深度參與，「玩中學、學中做」的形式更能讓孩子建立對自然與土地的友善印象。吉祥物HUGO的誕生，也是希望以可愛形象陪伴孩子親近自然。

生日會大合照，畫下溫馨句點。（圖／豐年靈芝菇類生態農場）

在祝福歌聲中，HUGO兩歲生日派對圓滿落幕。業者預告，未來將持續推出結合自然教育與地方農業文化的親子活動，讓每一次參與都成為家庭珍貴記憶，也邀請更多旅客走訪埔里，感受土地的純樸魅力。

