吉祥話變詛咒？眾人點名5大「毒雞湯」：這職場金句讓社畜集體氣瘋

生活中心／王文承報導

農曆春節即將到來，許多人習慣互道祝福、說些吉祥話，但隨著時代變遷，這些曾被視為「好聽又討喜」的話語，如今卻可能成為刺耳的言語。（示意圖／記者李鴻典攝）

農曆春節即將到來，許多人習慣互道祝福、說些吉祥話，但隨著時代變遷，這些曾被視為「好聽又討喜」的話語，如今卻可能成為刺耳的言語。過去社會對成功與幸福的想像相對單純，然而現今世代的價值觀已出現巨大轉變，無論是婚姻、工作，或生兒育女等人生選擇，都更加重視個人意願與感受。因此，長輩常掛在嘴邊的祝賀與吉祥話，反而成了年輕人口中的「地雷語句」。就有一名男子感嘆，如今連「早生貴子」都被視為一種詛咒，貼文曝光後，引發網友熱議。

眾人點5大偽吉祥話：職場這句讓社畜氣瘋



一名男網友在社群平台《Threads》發文直言：「現在『早生貴子』根本變成詛咒！」並發起「以前是吉祥話，現在卻像詛咒的話語」大賽。貼文曝光後，立刻引起大量網友共鳴，不少人率先對職場常聽到的「勵志俗語」開砲，例如「能者多勞」、「吃得苦中苦，方為人上人」等話，表面上像是在鼓勵，實際聽在年輕人耳裡，卻更像是在合理化過勞與壓榨。

有網友吐槽，「吃虧就是佔便宜？我一路隱忍到被掏空，便宜全給了別人」、「能者真的只會更過勞，多勞卻沒多得，反而多了一身病」。甚至連「這麼會念書，以後一定會當老師」這類看似正向的預言，也被認為過早替人生設限，帶來的不是祝福，而是無形壓力。

在家庭與婚姻層面，許多傳統吉祥話也被點出暗藏性別刻板印象，例如「這女生很乖，很適合娶回家」、「好賢慧，以後一定能嫁個好老公」、「這麼乖巧聽話懂事，將來一定很快就嫁出去了！」等讚美，讓不少人感到不適，彷彿女性的價值被簡化為成為好妻子、好媳婦。

至於「三代同堂」、「四代同堂真是有福氣」、「長命百歲」這類說法，也被部分網友形容與其說是祝福，不如說更像詛咒，「光想就覺得可怕」。

討論聲量最高的，莫過於與生小孩相關的吉祥話。在高房價、低薪資、生活成本不斷攀升的情況下，許多年輕人連養活自己都備感壓力，再加上少子化趨勢，「多子多孫」、「子孫滿堂、膝下承歡」早已不再是人人嚮往的生活，反而讓人壓力倍增。其中，「湊一個好字」更被點名為最大地雷，「生一男一女才能湊一個好字，是要湊給誰？」、「為什麼生小孩要用『湊』的？是在集什麼點數嗎？」。

也有人分享親身經驗，曾開玩笑祝朋友「子孫滿堂」，卻立刻被回一句：「你可以不要咒我嗎？」這場討論也讓不少人重新思考祝福的本質，有網友認為，當祝福未能回應對方真正的處境與需求時，反而容易產生反效果。

