吉蘭丹慈濟人文學校 戶外結業典禮

馬來西亞吉蘭丹慈濟人文學校，以校外教學的模式，舉辦結業典禮，帶著家長和孩子拜訪農場，學習粉彩畫，走進大自然，也療癒身心。

吉蘭丹慈濟人文學校這學期的最後一堂課，走出教室，拜訪大自然，看見農場裡，各式各樣的生態，有趣又能被啟發。

人文學校學生 高苑禎：「我發現蜜峰有一個特別就是，牠採完花粉之後 牠會回家，如果我們遇到什麼困難 就一定要回家，因為家是最溫暖的地方。」

人文學校家長 陳志偉：「看了不同的東西，然後有跟孩子們一起去，更了解大自然 怎樣更愛護大自然。」

廣告 廣告

別樹一格的結業典禮活動，大人小孩都樂在其中，同時也安排學習粉彩畫，展現自己在拜訪農場時的所見所聞。

人文學校家長 李依瀅：「這是一個很不錯體驗，剛才又放著音樂這樣，就覺得說很寧靜，在當下的時候 忘記了，怎麼講 身上的背負 或是什麼，工作上的東西，可以很寧靜地享受這個時刻。」

人文學校學生 黃悠肯：「我覺得我畫的很美，(滿意嗎) 滿意 很滿意。」

一幅幅美麗的畫作，為這場結業儀式增添光輝，也做好準備迎接下一個階段的到來。

更多 大愛新聞 報導：

歲末發放送祝福 感恩尊重愛迎接新年

風月同天 | 一條通往順產的路

