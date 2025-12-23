吉賽兒案翻版！英男下藥迷昏妻 夥同5男侵犯長達13年

法國吉賽兒案翻版！一名英國男子菲利普楊（Philip Young）遭控56項性犯罪，其中包括在2010年至2023年間多次對48歲的前妻（現已離婚）喬安妮楊（Joanne Young）下藥意圖使其昏迷並實施侵犯。英國皇家檢控署和威爾特郡警方週一發布聯合聲明表示，另有5名男子也涉案被起訴。

英國也傳男子對前妻下藥夥同他人侵犯的案件。（示意圖／PIXABAY）

根據《CBS News》報導，菲利普涉嫌在2010年至2023年間多次對喬安妮下藥，待其昏迷後實施侵犯，另外還有5名男子涉案。值得關注的是，雖然英國法律會自動保護性犯罪受害者的身份，但喬安妮自願放棄了這項權利。相關機構在聲明中表示：「她要求在新聞稿中公開姓名，並正在接受專業人員和合作機構的輔導。」

警方稱，另外5名被控參與喬安妮實施性侵犯的男子已獲保釋。6人將於週二在英格蘭西南部斯溫頓地方法院出庭，目前尚不清楚他們是否聘請了律師。

報導指，菲利普楊除了下藥侵犯喬安妮之外，還被控犯有偷窺罪、持有兒童不雅照片罪和持有極端照片罪等56項性犯罪，其犯罪行為據指控長達13年之久。

這起案件令人聯想到去年在法國的吉賽兒佩利科（Gisèle Pelicot）案件。吉賽兒的丈夫多明尼克（Dominique Pelicot）承認在近10年時間裡多次給吉賽兒下藥並侵犯她，甚至還邀請了數十名其他男子對她進行性侵。驚世駭俗的犯行引起了國際社會的關注，多明尼克佩利科被判處20年監禁，而其他大多數被告的刑期從3年到15年不等。

《中天關心您｜拒絕性騷擾及性暴力，尊重身體自主權，請勇敢說不》

◆保護專線：113／110

◆婦女救援基金會：02-2555-8595

◆現代婦女基金會性暴力防治組：02-7728-5098

