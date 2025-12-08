吉隆坡半山芭老字號：東聯記碳炒福建麵

增肥團再次出動！這回在友人推薦下，來到這家只有晚上才營業，且營業至午夜12點的隱藏版美食－位於吉隆坡半山芭 (Pudu) 一個不起眼角落，已有近半世紀歷史的古早味露天碳炒福建麵。它是該區地道的老字號美食之一，深受當地人和饕客的喜愛。

東聯記碳炒福建麵 Tong Lian Kee Hokkien Mee

Jalan Sarawak, Pudu,55200 Kuala Lumpur

營業時間: 7 pm–12 am (星期日休息)

這裡就是典型的露天大排檔，沒有空調，也沒有遮蓋，環境比較簡陋。用餐區多半設在廚房旁邊或路邊，擺放著幾張小圓桌，氛圍樸實無華，讓人感受到最地道的街頭風味。

供食客用餐的小圓桌

老闆表示，由於沒有人願意接手這攤生意，恐怕再過一兩年就要退休了。還沒嚐過的人可得趕緊把握機會，別錯過這道地的古早味啦！

老闆堅持採用傳統碳火，每一盤都是現點現炒。獨特的碳火香氣彌漫開來，再加上精湛的火候掌控，爆炒出的鑊氣十足，美味讓人難以抗拒。

由於僅老闆一人掌廚，故出餐時間會稍微久一點； 因此這裡亦供應一些包子點心，方便食客在等餐時可以薦簡單墊墊肚子。

菜單很簡單，只有幾款招牌炒粉麵。以大排檔的標準來看，價格偏高一些；不過好處是這裡沒有額外的服務費和服務稅。不過提醒大家，店家只接受現金付款喔～

廣府鴛鴦 @ RM14.00 濃稠的醬汁，入口特别香又順滑，同時配料和鑊氣都很足

招牌福建麵 @ RM14.00 麵條濕潤滑溜，裹滿濃郁的碳燒醬汁，還有猪肝和猪油渣，每一口都特别滿足、有層次。除了炒福建麵，這裡的月光河、炒米粉等也毫不遜色。

這邊麵食的份量偏小，若食量較大，建議點大份會更滿足！

肉羹湯 @ RM14.00 湯也非常鲜美，猪肉片裹着細薄的漿衣，入口滑嫩順口，如今已經很少食肆還有做這道料理了。

我們探店時間約傍晚 7點，攤主剛完成開檔準備。不到半小時，攤位便幾乎客滿，幾乎找不到空位。來客多以本地食客為主，年齡層涵蓋各個階段。雖然只是個不起眼的小攤位，卻憑著鑊氣十足的猛火福建麵俘獲了不少忠實粉絲，許多人甚至願意遠道而來，排隊等候只為嚐到那一口地道美味。

這裡的特色在於，食客可以一邊用餐，一邊看捷運緩緩駛過，畵面感十足，彷彿置身電影場景。





