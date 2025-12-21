吉隆坡慈校訪台 跨海交流深化情誼

馬來西亞吉隆坡慈濟國際學校中學部，一行39位師生來到花蓮慈大附中，展開為期數天的交流活動，透過實地參訪與互動學習，深化兩校師生的情誼與文化理解。

久別重逢，校長們親切寒暄。馬來西亞吉隆坡慈濟國際學校39位師生，跨海來到慈大附中，展開一段溫暖而期待的校際相遇。

「很歡迎我們吉隆坡，慈濟國際學校的老師跟同學們，來到我們慈大附中。」

吉隆坡慈校在籌備與發展初期，慈大附中扮演了重要的經驗支援與人文傳承角色。這份因緣，也讓兩校一路保持連結。

廣告 廣告

吉隆坡慈濟國際學校校長 楊美婷：「孩子回到心靈的故鄉，都是大家很期待，很希望更了解，上人的發心立願的故事，也從別的夥伴當中、學伴當中，去跟他們在相處當中，去多了解他們的優點 。」

東淨寺，是上人早年清修學佛的重要道場，也是一念慈悲萌芽、開啟慈濟志業的重要因緣起點。從這裡出發，走讀花蓮山海風光，在並肩同行的旅程中，拉近了心的距離。

慈大附中學生 吳京蔚：「他們是一個非常開朗活潑的學校，他們完全不會怕生，看到就熱絡，直接聊了起來。」

吉隆坡慈濟國際學校學生 楊珺媛：「這裡的環境跟環保意識都特別地好，然後風景也特別地好看，我希望到時候可以回到國內，可以學習這個環保意識，學會怎麼去愛護這個世界，讓這個世界變得更好。」

透過校際交流，學生們彼此啟發，懂得欣賞不同文化與教育環境，讓學習視野看得更寬、更遠。

更多 大愛新聞 報導：

母愛伴成長 慈心傳承圓滿授證

東北季風接力 氣溫一路溜滑梯

