吉隆坡慈濟國際學校 泰北清邁人文交流
馬來西亞吉隆坡慈濟國際學校和泰北清邁慈濟學校，於2024年締結為姊妹校之後，開啟更多雙向交流，由吉隆坡慈濟國際學校的慈少，組團前往泰北清邁，進行人文交流。
泰國隊領先馬來西亞隊。落後一局不要緊，下個環節再較量。
馬來西亞的竹竿舞一點也難不倒泰國師生。吉隆坡慈濟國際學校慈少、老師和志工一行34人，到訪清邁慈濟學校，進行人文交流。
吉隆坡慈濟國際學校代校長 楊美婷：「有這麼多所的慈濟學校，但是，上人一直在說，他理想中的慈濟學校，就是清邁慈濟學校，所以我們能夠來到這裡，是非常地感恩。」
適逢泰國水燈節，將水燈放入河流、湖泊，讓燈隨水漂流。來自馬來西亞的孩子首次製作水燈，裝飾鮮花象徵莊嚴供養的心，將清淨和祝福奉獻給大自然。同時，也能練習耐心、正念，還有專注力。
吉隆坡慈濟國際學校慈少 蔡欣怡：「我很喜歡這個過程，就是我們可以交流的過程，不只是作花，但是也可以跟互相了解一下我們自己。」
已故泰王蒲美蓬冥誕，被泰國政府定為全國父親節，清邁慈濟學校舉辦感恩會。吉隆坡慈濟國際學校慈少，見證了感動的時刻。
吉隆坡慈濟國際學校慈少 施晨瑜：「那個慶祝的時候，是看到，也是很感動，就是他們孩子會遞那個托盤給他們，然後會餵他們的爸爸吃粥，我們學校沒有這樣的東西，我也是第一次看到。」
吉隆坡慈濟國際學校慈少 謝宇濤：「我的感受其實是非常感動，非常可以體會到，報答父母的那一種感覺，還有父母他們的感受，而我認為孝順，其實最重要的就是行動。」
馬來西亞和泰國兩所慈濟學校，擁有共同一致的校訓，那就是「慈悲喜捨」。讓雙邊的孩子相互交流，吸收彼此的長處和優點，培育具備人文涵養與服務精神的人才。
