吉隆坡慈濟學校 溫馨畢典親師共成就

再看到成長的喜悅，馬來西亞吉隆坡慈濟國際學校，今年，迎來第三屆中學畢業生。畢業典禮，在吉隆坡靜思堂舉辦，師長、家長，還有2百多位畢業生，齊聚一堂，見證了溫馨感動的時刻。

這是兩百多位馬來西亞吉隆坡慈濟國際學校中學生的最後一堂課。莊嚴的畢業典禮，有歌聲，有歡笑，也有淚水。

家長 黃美桂：「典禮中充滿感恩的元素，有演繹的元素，讓孩子們表達對父母的感恩，那一刻的肅靜，照映出孩子，他們從何而來，身住何處，又往何處去，我很珍惜這樣特別的時刻。」

完成中學教育轉換人生新階段，也蘊含著知識與人文的傳承。

代校長 楊美婷：「畢業典禮對我們來說，就是孩子在學校上的最後一堂課，所以，我們就會透過一系列的環節，在傳遞善，傳遞愛，很感動的就是，慈懿爸爸媽媽跟老師團隊演繹叮嚀，即使畢業了，也要繼續記得，要自愛愛人，自利利他，成為社會的棟梁。」

無論是學生演繹的《跪羊圖》，或是描述師生情誼的《成長》，再者師長慈懿父母給的《叮嚀》，字字句句都融進了滿滿的愛和感恩。

畢業生 趙建楷：「裡面不只有華人老師，還有一些印度老師、馬來老師，因為他們對華語不是很熟悉，所以他們為我們花時間，去理解那個歌詞，我覺得是一個非常困難，我可以感受到，他真的是想要祝福我們。」

中學老師 芭瓦妮：「這是我首次體驗手語演繹，對我而言，有些困難，因為我和學生之間深厚的連結，我很想參與其中，把我的愛和祝福送給他們，把握這次僅有的機會。」

畢業生在祝福聲中，帶著眾人的愛繼續邁進。

